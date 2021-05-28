​Задача «Торпедо»: вернуться в РПЛ до 2024 года

На официальном сайте «Торпедо» была опубликована информация об итогах заседания нового совета директоров клуба, который возглавил Сергей Менжинский. После своего избрания Менжинский озвучил задачи, стоящие перед клубом. Среди этих задач – выход в Премьер-лигу России до 2024 года. «Торпедо» планирует построить команду, которая будет иметь свой стиль игры и сможет закрепиться в элите российского футбола.

В настоящее время «Торпедо» выступает в ФНЛ. Сезон 2020/2021 команда завершила на 6 позиции в турнирной таблице первенства, отстав от топ-3 на приличные 16 зачётных баллов.