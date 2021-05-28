ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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​Задача «Торпедо»: вернуться в РПЛ до 2024 года

28 Мая 2021, 17:58,

На официальном сайте «Торпедо» была опубликована информация об итогах заседания нового совета директоров клуба, который возглавил Сергей Менжинский. После своего избрания Менжинский озвучил задачи, стоящие перед клубом. Среди этих задач – выход в Премьер-лигу России до 2024 года. «Торпедо» планирует построить команду, которая будет иметь свой стиль игры и сможет закрепиться в элите российского футбола.

В настоящее время «Торпедо» выступает в ФНЛ. Сезон 2020/2021 команда завершила на 6 позиции в турнирной таблице первенства, отстав от топ-3 на приличные 16 зачётных баллов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Торпедо Москва, Сергей Менжинский
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