ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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Хохлов - главный тренер «Ротора»

28 Мая 2021, 12:13,

Волгоградский «Ротор», вылетевший по итогам прошлого сезона в ФНЛ, назначил главного тренера команды. Им стал известный российский специалист Дмитрий Хохлов.

Последним местом работы 45-летнего наставника было московское «Динамо», которое он возглавлял с 2017 по 2019 год.

Напомним, что в минувшем сезоне пост главного тренера «Ротора» занимал Юрий Батуренко.

В сезоне-2020/2021 волгоградский коллектив выступал в Премьер-лиге, однако не смог удержаться в элитном дивизионе. Команда набрала 22 балла и финишировала на 15 месте в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ротор, Дмитрий Хохлов
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