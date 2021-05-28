Хохлов - главный тренер «Ротора»

Волгоградский «Ротор», вылетевший по итогам прошлого сезона в ФНЛ, назначил главного тренера команды. Им стал известный российский специалист Дмитрий Хохлов.

Последним местом работы 45-летнего наставника было московское «Динамо», которое он возглавлял с 2017 по 2019 год.

Напомним, что в минувшем сезоне пост главного тренера «Ротора» занимал Юрий Батуренко.

В сезоне-2020/2021 волгоградский коллектив выступал в Премьер-лиге, однако не смог удержаться в элитном дивизионе. Команда набрала 22 балла и финишировала на 15 месте в турнирной таблице.