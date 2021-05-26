​«Ротор» объявил об уходе Батуренко

У «Ротора» будет новый тренер. На официальном сайте волгоградского клуба была опубликована информация об уходе с занимаемой должности Юрия Батуренко и представителей его штаба. У специалистов истёк срок трудового соглашения.

Напомним, что «Ротор» не смог сохранить место в Премьер-лиге России, финишировав на 15-й позиции в турнирной таблице. В борьбе за выживание волгоградцы уступили тульскому «Арсеналу» и «Уфе». Теперь «Ротор» будет выступать в первенстве ФНЛ.

Стоит сказать, что Юрий Батуренко известен главным образом по работе в штабе Юрия Сёмина в «Локомотиве».