Кто из игроков ФНЛ будет "лакомым кусочком" на трансферном рынке

Завершившийся сезон ФНЛ принёс «Крыльям Советов» и «Нижнему Новгороду» путёвку в РПЛ. Однако перед клубами возникает главный вопрос сохранения своих лидеров в команде. Кроме того, «Оренбург» и «Алания», не получившие возможность повышения в классе, наверняка «растеряют» своих лидеров. Не стоит забывать и о молодых талантах, блеснувших в ФНЛ в прошедшем сезоне. Становится очевидно, что ряд игроков сменит прописку, вероятно, повысив свой класс выступлений в отличие от команды. Кто же претендует на это звание?

В первую очередь стоит отметить Сергея Пиняева, чья трансферная стоимость оценивается в 500 тыс. евро. 16-летний игрок отметился двумя забитыми мячами за «Чертаново», выделяясь своей техникой и дриблингом, которые непривычно видеть в столь юном возрасте. Сергей уже был на слуху, его командировки в «Манчестер Юнайтед» освещались в СМИ. Однако его трансфер в «Барселону» выглядит большим авансом, тем более что ещё нужно будет проявить себя в «Химках», куда Пиняев отправится в аренду. В целом данный трансфер выглядит вполне реальным.

Очевидно, что в РПЛ будут выбирать по возрасту и показанным результатам. Среди голкиперов выделяется Иван Ломаев из «Крыльев Советов». 22-летний вратарь начинал свою карьеру в «Чертаново», в последнем сезоне сумел завоевать место в основном составе самарского клуба и даже получил вызов в молодёжную сборную России. При его стоимости в 600 тыс. евро вполне очевиден переход в состав «середняка» РПЛ. С другой стороны, а нужен ли ему этот трансфер, если «Крылья Советов», постаравшись сохранить состав, сами будут претендовать на место в середине турнирной таблицы. У Ростислава Солдатенко из «Алании» 36 пропущенных мячей в сорока матчах. Коллектив из Владикавказа лишили стыковых матчей и возможного участия в РПЛ. Голкипер в свои 23 года может попасть в элитный дивизион без осетинского клуба. Ждём трансферных слухов по игроку.

Целая россыпь полузащитников проявила себя по итогам прошедшего сезона ФНЛ, но выделим из них тех ребят, которые заслужили места в различных символических сборных.

Бутта Магомедов (23 года; «Алания»; € 400 тыс.),

Батраз Гурциев (22 года; «Алания»; € 400 тыс.),

Роман Ежов (23 года; «Крылья Советов»; € 600 тыс.),

Антон Зиньковский (25 лет; «Крылья Советов»; € 2,5 млн)

Все цены указаны согласно данным портала Transfermarkt. Магомедов и Гурциев неплохо смотрелись бы в тульском «Арсенале» или «Уфе», Зиньковским интересуются столичные клубы, иным его ценник может прийтись не по карману. Среди нападающих фигурируют две фамилии:

Дмитрий Воробьев (23 года; «Волгарь» / «Оренбург»; € 550 тыс.),

Иван Сергеев (26 лет; «Торпедо-Москва» / «Крылья Советов Самара»; € 1,8 млн).

Оба форварда по ходу сезона сменили клубы, но это не помешало им занять две первые позиции в списке бомбардиров. Воробьев «настрелял» 24 гола, Сергеев — рекордные 40. Иван уже «под прицелом» «Локомотива», но «Крылья Советов» делают всё возможное, чтобы сохранить своего форварда. Воробьёв с высокой вероятностью продолжит карьеру в РПЛ. Предположим, что его новым клубом может стать «Сочи». Клубы ФНЛ ушли на заслуженный отдых, а трансферные новости пока что ещё далеки от своих максимальных значений. Похоже, что грядущее лето будет жарким в «лучшей лиге мира».

Константин Лицин