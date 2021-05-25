ФНЛ назвала лучших игроков сезона 2020/21

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25 Мая 2021, 14:58,
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Футбольная национальная лига опубликовала на своём официальном сайте список лучших футболистов прошедшего сезона.
Лучшим игроком и нападающим признан нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев, на счету которого 40 забитых мячей. Самым сильным полузащитником оказался ещё один представитель «крылышек» - Антон Зиньковский, имея на балансе 10 забитых голов и восемь результативных передач.
Кирилл Гоцук стал лучшим защитником сезона, он отыграл все матчи «Нижнего Новгорода» в году и девять раз попал в сборную тура. Вратарскую позицию занял голкипер «Алании» Ростислав Солдатенко. Несмотря на 36 пропущенных мячей в 40 играх, у Солдатенко есть 17 «сухих» встреч.
«Оренбург», который не смог выйти в РПЛ из-за отсутствия соответствующего нормам стадиона, получил призы за лучшего легионера в лице Джоэла Фамейе и за открытие сезона, которым стал нападающий Дмитрий Воробьёв.
Также ФНЛ выделила Эдуарда Сперцяна из второй команды «Краснодара», отдав ему номинацию как лучшему молодому игроку.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Крылья Советов, Алания, Оренбург, Нижний Новгород