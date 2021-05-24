Самые интересные рекорды ФНЛ сезона 2020/21

Если в ФНЛ попадает «гегемон» из РПЛ, как это чаще всего и случается, то жди рекордов. Однако прошедший сезон второй по значимости лиги России выдался по-настоящему урожайным на новые свершения. И руку к тому приложили не только «Крылья Советов», установившие восемь рекордов, но и другие клубы лиги.

Бесспорно, главным рекордом сезона стали 40 забитых Иваном Сергеевым мячей. Форвард «Крыльев Советов» на протяжении всей своей карьеры отличался завидной результативностью, забивая в последних сезонах не менее пятнадцати голов. Однако в сезоне 2020/21 выдал невероятный результат, обогнав «вечного» лидера гонки снайперов Федькова на два забитых мяча. Ровно столько же не хватило до союзного рекорда, установленного Степаном Юрчишиным в 1979 году в составе львовских «Карпат». С другой стороны, Сергеев, в отличие от Степана Фёдоровича, сыграл во всех матчах лиги (Юрчишин провёл 42 матча из 46 возможных). Таким образом, Иван стал единственным игроком ФНЛ, который принял участие во всех матчах сезона.

Однако не всегда «Иван-машина» доигрывал встречу до конца. Но и здесь есть свои плюсы. В среднем на гол у Сергеева уходило 82 минуты. Ещё одно достижение! Попутно Сергеев установил ещё пару рекордов: 14 его голов стали победными, а пять хет-триков за сезон вряд ли кто повторит в скором времени. В общей сложности в лиге было оформлено 10 «трюков со шляпой» (Сергеев – 5, Воробьев («Оренбург» и «Волгарь» – 2), ещё по разу отметились хабаровский форвард Базелюк, краснодарский нападающий Сперцян и нижнекамский голеадор Уридия. «Новый друг» Лионеля Месси Сергей Пиняев хет-триками не отметился, но забил в возрасте 15 лет, 9 месяцев и 10 дней. Раньше него забивать в первом дивизионе никому не удавалось. Любопытно, что к этому моменту, надеемся, будущая звезда нашего футбола уже оформился в качестве самого юного ассистента первенства.

Голы забиваются для достижения командой результатов. «Крылья Советов» набрали рекордное 101 очко – на один балл больше, нежели «Терек» в 2004-м и «Мордовия» в сезоне 2011/12 годов. Вместе с тем самарский клуб забил 100 голов. Ранее забивать больше 99 мячей удавалось только новороссийскому «Черноморцу» в сезонах 1993-го и 1994 годов. Если «Крылья Советов» регулярно радовали своих болельщиков, то «Оренбург» делал это в основном в гостях. 47 набранных в гостях очков – это ещё один рекорд ФНЛ! Предыдущее достижение было у «Динамо», которое набрало на одно очко меньше. При этом «Оренбург» установил ещё один рекорд – 16 туров без поражений на старте сезона. Победной серией вписали своё имя в летопись ФНЛ «Крылья Советов». Одиннадцать побед подряд! Напоследок стоит отметить рекорд, который установили все команды ФНЛ. 151 удаление – такого до сезона 2020/21 не было никогда! Наибольший вклад внёс белорусский защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков, заработавший две красные карточки. Сезон в ФНЛ завершён, команды уходят на перерыв. Получилось ли первенство однозначным? Конечно же нет. В игру то и дело вмешивались кабинетные истории. Технические поражения по причине коронавируса, несоответствие стадионов, отсутствие стыковых матчей, несправедливые удаления… В любом случае, рекорды вписаны в историю, как и сезон 2020/21, а нам остаётся немного передохнуть и ждать возвращения «лучшей лиги мира»!

Константин Лицин