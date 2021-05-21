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Хохлов прокомментировал возможную работу в «Роторе»

21 Мая 2021, 15:39,

Российский тренер Дмитрий Хохлов отказался подтверждать информацию о том, что в ближайшее время он может возглавить «Ротор» из Волгограда.

«Мне ничего об этом неизвестно. Обращайтесь к тому, кто распространяет такие новости, я не буду никак комментировать», - приводит слова Хохлова Sport24.

Дмитрий Хохлов с 2006 года играл в московском «Динамо» и после завершения карьеры игрока тренировал молодежную и вторую команды «бело-голубых», а также некоторое время возглавлял «Кубань». С 2017 по 2019 год Хохлов был главным тренером первой команды динамовцев.

«Ротор» финишировал на 15-м месте в чемпионате России и вылетел в ФНЛ.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ротор, Дмитрий Хохлов
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