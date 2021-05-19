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Дмитрий Комбаров рассказал, как игроки ФНЛ относились к его Lamborghini

19 Мая 2021, 23:36,

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился эмоциями после первого сыгранного сезона в ФНЛ. 

Авторы «Спорт-Экспресс» поинтересовались, как игроки Футбольной Национальной Лиги относились к тому, что один из них, то есть Дмитрий Комбаров, приезжает на тренировки на дорогостоящем автомобиле Lamborghini. Как говорит бывший игрок московского «Спартака», у него была длительная карьера в великом клубе, поэтому деньги на роскошный спорткар он заработал собственным трудом. Одноклубники относились с пониманием, поэтому проблем не возникало. 

В 2019 году Дмитрий Комбаров пополнил состав самарских «Крыльев Советов», проведя в клубе два сезона. Дальнейшая карьера футболиста под вопросом. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Крылья Советов, Дмитрий Комбаров
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