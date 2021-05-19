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Кержаков отказался комментировать назначение в «Нижний Новгород»

19 Мая 2021, 22:16,

Российский тренер Александр Кержаков отказался комментировать информацию, согласно которой его назначат главным тренером «Нижнего Новгорода». 

Днём 19 мая у «РБ Спорт» появились данные, что менеджмент нижегородской команды предупредили о назначении на пост главного тренера Александра Кержакова. Вечером журналисты издания «Спорт день за днём» связались с самим специалистом, но бывший футболист питерского «Зенита» и сборной России заявил, что никакой конкретики нет. 

Пока что в тренерской карьере Кержакова лишь один клуб - «Томь». Кержаков возглавил томский коллектив в сентябре 2020 года, но не смог спасти команду от вылета из ФНЛ. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Александр Кержаков, Нижний Новгород
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