Кержаков отказался комментировать назначение в «Нижний Новгород»

Российский тренер Александр Кержаков отказался комментировать информацию, согласно которой его назначат главным тренером «Нижнего Новгорода».

Днём 19 мая у «РБ Спорт» появились данные, что менеджмент нижегородской команды предупредили о назначении на пост главного тренера Александра Кержакова. Вечером журналисты издания «Спорт день за днём» связались с самим специалистом, но бывший футболист питерского «Зенита» и сборной России заявил, что никакой конкретики нет.

Пока что в тренерской карьере Кержакова лишь один клуб - «Томь». Кержаков возглавил томский коллектив в сентябре 2020 года, но не смог спасти команду от вылета из ФНЛ.