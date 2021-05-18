​«Томь» попрощалась с Кержаковым

«Томь» посредством своего официального сайта попрощалась с Александром Кержаковым, покинувшим тренерский мостик команды по завершению сезона в связи с истечением срока трудового соглашения. Как известно, команда финишировала в зоне вылета ФНЛ и должна понизиться в классе до ПФЛ – третьего по рангу футбольного дивизиона России.

Томский клуб пожелал Кержакову удачи в его дальнейшей тренерской карьере. Молодой специалист работал с командой с сентября прошлого года. В 28 матчах под руководством Кержакова «Томь» добилась 10 побед при 6 ничьих и 12 поражениях.