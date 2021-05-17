Корнеев: «Пиняеву больше подходит «Барселона», чем «МЮ»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев отреагировал на информацию о возможном переезде 16-летнего российского нападающего Сергея Пиняева из «Чертаново» в стан «сине-гранатовых».

«По стилю игры Пиняев может подойти «Барселоне». Он умеет обыграть один в один. Ему больше подходит «Барселона», чем «Манчестер», потому что физически в Англии сложнее», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Ранее СМИ сообщили, что руководство «сине-гранатовых» хочет подписать контракт с Пиняевым, после чего отправит игрока набираться опыта в подмосковные «Химки».

На счету Сергея 30 поединков в первенстве ФНЛ сезона-2020/2021. Он отличился двумя голами и тремя результативными пасами.