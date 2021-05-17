Пиняев - «Чертаново»: «Спасибо каждому, это было славное время»

Талантливый форвард Сергей Пиняев, выступавший в сезоне-2020/2021 ФНЛ за «Чертаново», опубликовал пост в своем инстаграм-аккаунте.

«Спасибо каждому. До единого. Несмотря ни на что, это было славное время», - написал 16-летний футболист в своем «Инстаграме».

Пиняев провел 30 поединков в завершившемся розыгрыше первенства ФНЛ. Нападающий записал на свой счет два гола и пять результативных передач. Его трудовое соглашение рассчитано до конца 2022 года.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость перспективного футболиста в 0,5 миллиона евро.