ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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Пиняев - «Чертаново»: «Спасибо каждому, это было славное время»

17 Мая 2021, 08:17,

Талантливый форвард Сергей Пиняев, выступавший в сезоне-2020/2021 ФНЛ за «Чертаново», опубликовал пост в своем инстаграм-аккаунте.

«Спасибо каждому. До единого. Несмотря ни на что, это было славное время», - написал 16-летний футболист в своем «Инстаграме».

Пиняев провел 30 поединков в завершившемся розыгрыше первенства ФНЛ. Нападающий записал на свой счет два гола и пять результативных передач. Его трудовое соглашение рассчитано до конца 2022 года.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость перспективного футболиста в 0,5 миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Чертаново, Сергей Пиняев
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