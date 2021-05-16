Игнашевич может стать главным тренером Вагнера Лава

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич вышел на контакт с представителями казахстанского «Кайрата».

Как утверждает журналист Айдын Кожахмет, руководство «Кайрата» вышло на Сергея Игнашевича: «Контакт уже есть. Насколько далеко там до контракта - сказать сложно». Результаты действующего тренера команды Алексея Шпилевского расстраивают директоров. Главными кандидатами на замену являются российский специалист Сергей Игнашевич и украинский коуч Сергей Ребров. Со вторым сложно договориться по финансам, почему переговоры зашли в тупик.

В составе «Кайрата» выступает 36-летний бразильский форвард Вагнер Лав, который играл вместе с Игнашевичем за московский ЦСКА. Бывший защитник сборной России уже два сезона руководит «Торпедо», но так и не смог вывести клуб в РПЛ. В только что завершившимся сезоне ФНЛ московская команда заняла шестое место.