ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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Игнашевич может стать главным тренером Вагнера Лава

16 Мая 2021, 12:49,

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич вышел на контакт с представителями казахстанского «Кайрата». 

Как утверждает журналист Айдын Кожахмет, руководство «Кайрата» вышло на Сергея Игнашевича: «Контакт уже есть. Насколько далеко там до контракта - сказать сложно». Результаты действующего тренера команды Алексея Шпилевского расстраивают директоров. Главными кандидатами на замену являются российский специалист Сергей Игнашевич и украинский коуч Сергей Ребров. Со вторым сложно договориться по финансам, почему переговоры зашли в тупик. 

В составе «Кайрата» выступает 36-летний бразильский форвард Вагнер Лав, который играл вместе с Игнашевичем за московский ЦСКА. Бывший защитник сборной России уже два сезона руководит «Торпедо», но так и не смог вывести клуб в РПЛ. В только что завершившимся сезоне ФНЛ московская команда заняла шестое место. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Торпедо Москва, Сергей Игнашевич, Кайрат, Вагнер Лав
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