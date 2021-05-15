Футболиста «Спартака-2» увезли на скорой после попадания мяча в горло

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15 Мая 2021, 15:31,
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В поединке заключительного тура первенства ФНЛ между второй командой «Спартака» и «Чертаново» произошел неприятный эпизод.
В одном из моментов защитник «красно-белых» Даниил Денисов получил удар мячом в область горла. После удара футболист упал на газон. С поля игрока увезли на реанимобиле.
Согласно данным издания Sport24, Денисов уже пришел в сознание. Защитника доставят в больницу для прохождения медицинского обследования.
В нынешнем сезоне 18-летний футболист сыграл за «Спартак-2» 33 поединка, в которых сделал одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак-2, Даниил Денисов