Футболиста «Спартака-2» увезли на скорой после попадания мяча в горло

В поединке заключительного тура первенства ФНЛ между второй командой «Спартака» и «Чертаново» произошел неприятный эпизод.

В одном из моментов защитник «красно-белых» Даниил Денисов получил удар мячом в область горла. После удара футболист упал на газон. С поля игрока увезли на реанимобиле.

Согласно данным издания Sport24, Денисов уже пришел в сознание. Защитника доставят в больницу для прохождения медицинского обследования.

В нынешнем сезоне 18-летний футболист сыграл за «Спартак-2» 33 поединка, в которых сделал одну результативную передачу.