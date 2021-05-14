Расклады на заключительный тур ФНЛ

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14 Мая 2021, 21:33,
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Уже сегодня в ФНЛ состоится заключительный тур, который даст ответ на многие вопросы. Почему не на все? Потому что повышение в классе «Оренбурга» и возможное участие в стыковых матчах «Алании» будет решено «в кабинетах». А пока что о том, какие спортивные интриги хранит последний тур ФНЛ сезона 2020/2021. С первыми двумя позициями во втором по значимости дивизионе России всё стало ясно за несколько туров до финиша. «Крылья Советов» и «Оренбург» заслужили право повышения в классе.
С последними ситуация не решена окончательно. При отрицательном, для клуба Марцела Лички, решения, путёвку в РПЛ отдадут «Нижнему Новгороду». Аналогичная проблема со стадионом у «Алании», которая в заключительном туре играет в Хабаровске. В случае победы коллектив из Владикавказа остаётся на четвёртой позиции и без различных «кабинетных» решений получает право на борьбу за РПЛ.
С другой стороны, есть вариант, который усиленно обсуждается в «кулуарах»: стыковых матчей не будет. При подобном раскладе клубами РПЛ станут «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».
|Позиция
|Команда
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|4
|Алания
|21
|11
|9
|72-39
|74
|5
|Балтика
|22
|7
|12
|49-34
|73
|6
|Торпедо
|21
|9
|11
|64-40
|72
Но мы продолжает верить в спортивный принцип. А значит, что вакантной остаётся позиция №4 в турнирной таблице. К последнему туру расположение клубов следующее: Поражение «Алании» в Хабаровске выведет «Балтику» на четвёртую позицию только в случае её победы. Равенство очков в пользу «Алании», которая по сумме очных матчей обыграла калининградцев 5:2. Согласно регламенту «Торпедо» может стать четвёртым только в случае потери очков «Алании» и «Балтики» и собственной победы над «Шинником». Вполне реальный вариант. Тем более что если «Алания» и «Торпедо» наберут по 75 очков, то в турнирной таблице будут выше «автозаводцы», набравшие в очных встречах с «Аланией» четыре очка.
Вторая история, которая согласно регламенту заставляет команды играть в одно время, присутсвует в нижней части турнирной таблицы.
|Позиция
|Команда
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|16
|Акрон
|10
|12
|19
|35-52
|42
|17
|Краснодар-2
|10
|12
|19
|45-68
|42
|18
|Томь
|10
|10
|21
|31-49
|40
Известно, что вылетает не шесть клубов, а пять. Причина – не заявка «Тамбова» на будущий сезон. В настоящее время вылетает «Томь». «Краснодар-2» играет с «Волгарём», «Акрон» играет с «Факелом». Каждый из соперников лишён турнирной мотивации. «Томи» предстоит поединок с «Нижним Новгородом», который также не может «сдвинуться» со своей позиции. Если все клубы набирают по 43 очка, то сохраняют прописку «Томь» и «Акрон». Поэтому «Краснодару-2» нужно играть только на победу. При равенстве очков между томичами и тольяттинцами выше в турнирной таблице окажется «Томь». Поэтому «Акрон» также понимает, что нельзя играть вничью. Самый вероятный вариант – победа каждой команды и вылет «Томи».
Ситуация в ФНЛ достаточно запутанная, что радует. Вопрос с четвёртой позицией и последней вылетевшей командой открыт до вечера субботы. Будем ждать и смотреть футбол.
Константин Лицин
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Евро-Футбол.Ру Лицин
|Теги: Томь, Алания, Балтика, Нижний Новгород, Краснодар-2, Акрон