Расклады на заключительный тур ФНЛ

Уже сегодня в ФНЛ состоится заключительный тур, который даст ответ на многие вопросы. Почему не на все? Потому что повышение в классе «Оренбурга» и возможное участие в стыковых матчах «Алании» будет решено «в кабинетах». А пока что о том, какие спортивные интриги хранит последний тур ФНЛ сезона 2020/2021. С первыми двумя позициями во втором по значимости дивизионе России всё стало ясно за несколько туров до финиша. «Крылья Советов» и «Оренбург» заслужили право повышения в классе.

С последними ситуация не решена окончательно. При отрицательном, для клуба Марцела Лички, решения, путёвку в РПЛ отдадут «Нижнему Новгороду». Аналогичная проблема со стадионом у «Алании», которая в заключительном туре играет в Хабаровске. В случае победы коллектив из Владикавказа остаётся на четвёртой позиции и без различных «кабинетных» решений получает право на борьбу за РПЛ.

С другой стороны, есть вариант, который усиленно обсуждается в «кулуарах»: стыковых матчей не будет. При подобном раскладе клубами РПЛ станут «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

Позиция Команда В Н П Мячи Очки 4 Алания 21 11 9 72-39 74 5 Балтика 22 7 12 49-34 73 6 Торпедо 21 9 11 64-40 72

Но мы продолжает верить в спортивный принцип. А значит, что вакантной остаётся позиция №4 в турнирной таблице. К последнему туру расположение клубов следующее: Поражение «Алании» в Хабаровске выведет «Балтику» на четвёртую позицию только в случае её победы. Равенство очков в пользу «Алании», которая по сумме очных матчей обыграла калининградцев 5:2. Согласно регламенту «Торпедо» может стать четвёртым только в случае потери очков «Алании» и «Балтики» и собственной победы над «Шинником». Вполне реальный вариант. Тем более что если «Алания» и «Торпедо» наберут по 75 очков, то в турнирной таблице будут выше «автозаводцы», набравшие в очных встречах с «Аланией» четыре очка.

Вторая история, которая согласно регламенту заставляет команды играть в одно время, присутсвует в нижней части турнирной таблицы.

Позиция Команда В Н П Мячи Очки 16 Акрон 10 12 19 35-52 42 17 Краснодар-2 10 12 19 45-68 42 18 Томь 10 10 21 31-49 40

Известно, что вылетает не шесть клубов, а пять. Причина – не заявка «Тамбова» на будущий сезон. В настоящее время вылетает «Томь». «Краснодар-2» играет с «Волгарём», «Акрон» играет с «Факелом». Каждый из соперников лишён турнирной мотивации. «Томи» предстоит поединок с «Нижним Новгородом», который также не может «сдвинуться» со своей позиции. Если все клубы набирают по 43 очка, то сохраняют прописку «Томь» и «Акрон». Поэтому «Краснодару-2» нужно играть только на победу. При равенстве очков между томичами и тольяттинцами выше в турнирной таблице окажется «Томь». Поэтому «Акрон» также понимает, что нельзя играть вничью. Самый вероятный вариант – победа каждой команды и вылет «Томи».

Ситуация в ФНЛ достаточно запутанная, что радует. Вопрос с четвёртой позицией и последней вылетевшей командой открыт до вечера субботы. Будем ждать и смотреть футбол.

Константин Лицин