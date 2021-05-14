ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Оренбург», «Алания» и ещё семь клубов получили лицензии для участия в ФНЛ

14 Мая 2021, 10:57,

На заседании комиссии РФС по лицензированию были выданы лицензии для участия в новом сезоне первенства ФНЛ. Об этом рапортует официальный сайт турнира.

Стало известно, что допуск к участию в лиге получили следующие клубы: «Алания», «Акрон», «Оренбург», «Факел» «Краснодар-2», «Нефтехимик», «Спартак-2», «Чайка», «Шинник». «Динамо» Брянск не получило лицензию.

Следующее заседание комиссии запланировано на 14 мая. Апелляции будут рассмотрены 26 мая.

Ранее стало известно, что «Оренбургу» и владикавказской «Алании» было отказано в получении лицензии для участия в Премьер-лиге.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алания, Оренбург
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