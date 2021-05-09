ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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​«Крылья Советов» получили трофей победителя ФНЛ

09 Мая 2021, 11:38,

«Крылья Советов» вернутся в элиту российского футбола. Самарская команда уверенно заняла первое место в первенстве ФНЛ. После субботнего разгрома второй команды «Краснодара» со счётом 6:0 «крылышки» получили трофей победителя ФНЛ. Пресс-служба клуба опубликовала соответствующие фотографии в социальных сетях.

Через три дня, 12 мая, «Крылья Советов» получат возможность пополнить клубный музей ещё одним трофеем. В этот день самарцы сыграют в финале Кубка России против московского «Локомотива». Битва за трофей пройдёт в Нижнем Новгороде.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Крылья Советов
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