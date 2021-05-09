​«Крылья Советов» получили трофей победителя ФНЛ

«Крылья Советов» вернутся в элиту российского футбола. Самарская команда уверенно заняла первое место в первенстве ФНЛ. После субботнего разгрома второй команды «Краснодара» со счётом 6:0 «крылышки» получили трофей победителя ФНЛ. Пресс-служба клуба опубликовала соответствующие фотографии в социальных сетях.

Через три дня, 12 мая, «Крылья Советов» получат возможность пополнить клубный музей ещё одним трофеем. В этот день самарцы сыграют в финале Кубка России против московского «Локомотива». Битва за трофей пройдёт в Нижнем Новгороде.