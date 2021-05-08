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«Оренбург» занял второе место в ФНЛ, «Крылья Советов» и «Спартак-2» победили

08 Мая 2021, 15:59,

В Первенстве ФНЛ завершились некоторые матчи. «Крылья Советов» разгромили «Краснодар-2» со счётом 6:0. «Оренбург» забил четыре мяча «Иртышу» (4:0) и гарантировал себе второе место. «Спартак-2» после победы над «Шинником» (4:2) точно избежит вылета.

Протокол игры  
Иртыш Омск 0:4 Оренбург
    9' Эктов Александр (0:1)
    74' Ткачук Денис (0:2)
    78' Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (0:3)
    87' Фамейе Джоэль (0:4)
Полетаев Владислав Шакуро Павел Магадиев Денис   86' Киселёв Геннадий Морозов Кирилл Кротов Антон   23'   77' (Стефанович Илья (   77') Подоксёнов Сергей Стеклов Вадим Визнович Илья   80' (Коршунов Иван (   80') Жустьев Никита Киреев Игорь   44' (Третьяков Артём (   44')
Запасные: Тарабанов Олег Кузнецов Евгений II Ерёменко Илья Бурюкин Илья Кербс Александр Шлеермахер Артур
Кеняйкин Алексей Малых Андрей Гойкович Ренато   90' Сиваков Михаил Смирнов Александр   2'   82' (Масловский Александр (   82') Бреев Сергей   78' (Нойок Александр (   78') Капленко Кирилл   30' Эктов Александр Воробьёв Дмитрий Дмитриевич   84' (Козлов Андрей (   84') Ткачук Денис Фамейе Джоэль
Запасные: Воробьёв Илья Гошев Евгений Ерёменко Сергей Болотов Евгений Мамин Артём Прудников Николай Скворцов Алексей Козлов Савелий
08 мая.
Протокол игры  
Крылья Советов 6:0 Краснодар-2
(1:0) Исаенко Олег 9'    
(2:0) Горшков Юрий 42'    
(3:0) Сарвели Владислав 45'    
(4:0) Корнюшин Даниил 65'    
(5:0) Сергеев Иван 81'    
(6:0) Корниленко Сергей 84'    
Овсянников Богдан Солдатенков Александр   69' (Комбаров Дмитрий (   69') Полуяхтов Владимир Прищепа Дмитрий Чернов Никита Горшков Юрий   52' (Якуба Денис (   52') Хади Сафаа   26' Ефремов Дмитрий   82' (Корниленко Сергей (   82') Сарвели Владислав   55' (Сергеев Иван (   55') Зиньковский Антон   55'   56' (Ежов Роман (   56') Голенков Егор
Запасные: Фролов Евгений Алвеш Рикарду Ломаев Иван Зеффан Мехди Смирнов Данила Божин Сергей Кабутов Дмитрий
Агкацев Станислав (Петерсон Сергей (   58') Корнюшин Даниил Бородин Сергей Алексеевич Ивашин Андрей Исаенко Олег Мацукатов Алекс Пелих Данил Воротников Илья Владимирович   59' (Текучёв Андрей (   59') Сперцян Эдуард   8'   73' (Основ Герман (   73') Сабуа Леон   66' (Симонов Роман (   66') Кутовой Максим
Запасные: Бочко Николай Ещенко Сергей Апеков Руслан   58'
08 мая.
Протокол игры  
Спартак-2 4:2 Шинник
(1:0) Оганесян Степан 31'    
(2:0) Роша Педро 32'    
    34' Носов Александр (2:1)
    59' Щадин Артём (2:2)
(3:2) Игнатов Михаил 64'    
(4:2) Оганесян Степан 89'    
Акмурзин Тимур Денисов Даниил   58' Воропаев Артём Петрунин Даниил Миронов Леонид Бакалюк Никита   9'   65' (Ташаев Александр (   65') Сунгатулин Фаниль Оганесян Степан Мельников Степан   90' (Шитов Виталий (   90') Роша Педро   87' (Голятов Илья (   87') Игнатов Михаил
Запасные: Детенышев Илья Лайкин Максим Шитов Антон Муминов Ильяс Шитов Владислав Голосов Илья Шильцов Константин
Матюша Максим Зинков Вячеслав Щадин Артём   67' (Игнатенко Владислав (   67') Самойлов Дмитрий Стешин Евгений Бетюжнов Антон Каретник Сергей   82' (Дорофеев Никита (   82') Азявин Илья   89' (Тананеев Дмитрий (   89') Носов Александр   74' (Гонгапшев Альбек (   74') Самсонов Артём Сергеевич   76' (Маляров Никита (   76') Низамутдинов Эльдар   26'
Запасные: Щербаков Константин Зириков Николай Масленников Игорь
08 мая.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Крылья Советов, Оренбург, Спартак-2
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