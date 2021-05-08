«Оренбург» занял второе место в ФНЛ, «Крылья Советов» и «Спартак-2» победили

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08 Мая 2021, 15:59,
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В Первенстве ФНЛ завершились некоторые матчи. «Крылья Советов» разгромили «Краснодар-2» со счётом 6:0. «Оренбург» забил четыре мяча «Иртышу» (4:0) и гарантировал себе второе место. «Спартак-2» после победы над «Шинником» (4:2) точно избежит вылета.
Протокол игры
|Иртыш Омск
|0:4
|Оренбург
|9' Эктов Александр (0:1)
|74' Ткачук Денис (0:2)
|78' Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (0:3)
|87' Фамейе Джоэль (0:4)
Полетаев Владислав • Шакуро Павел • Магадиев Денис • 86'Киселёв Геннадий • Морозов Кирилл • Кротов Антон 23' 77' ( Стефанович Илья ( 77') • Подоксёнов Сергей • Стеклов Вадим • Визнович Илья 80' ( Коршунов Иван ( 80') • Жустьев Никита • Киреев Игорь 44' ( Третьяков Артём ( 44')
Запасные: Тарабанов Олег • Кузнецов Евгений II • Ерёменко Илья • Бурюкин Илья • Кербс Александр • Шлеермахер Артур
Кеняйкин Алексей • Малых Андрей • Гойкович Ренато • 90'Сиваков Михаил • Смирнов Александр 2' 82' ( Масловский Александр ( 82') • Бреев Сергей 78' ( Нойок Александр ( 78') • Капленко Кирилл • 30'Эктов Александр • Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 84' ( Козлов Андрей ( 84') • Ткачук Денис • Фамейе Джоэль
Запасные: Воробьёв Илья • Гошев Евгений • Ерёменко Сергей • Болотов Евгений • Мамин Артём • Прудников Николай • Скворцов Алексей • Козлов Савелий
08 мая.
Протокол игры
|(1:0) Исаенко Олег 9'
|(2:0) Горшков Юрий 42'
|(3:0) Сарвели Владислав 45'
|(4:0) Корнюшин Даниил 65'
|(5:0) Сергеев Иван 81'
|(6:0) Корниленко Сергей 84'
Овсянников Богдан • Солдатенков Александр 69' ( Комбаров Дмитрий ( 69') • Полуяхтов Владимир • Прищепа Дмитрий • Чернов Никита • Горшков Юрий 52' ( Якуба Денис ( 52') • Хади Сафаа • 26'Ефремов Дмитрий 82' ( Корниленко Сергей ( 82') • Сарвели Владислав 55' ( Сергеев Иван ( 55') • Зиньковский Антон 55' 56' ( Ежов Роман ( 56') • Голенков Егор
Запасные: Фролов Евгений • Алвеш Рикарду • Ломаев Иван • Зеффан Мехди • Смирнов Данила • Божин Сергей • Кабутов Дмитрий
Агкацев Станислав (Петерсон Сергей ( 58') • Корнюшин Даниил • Бородин Сергей Алексеевич • Ивашин Андрей • Исаенко Олег • Мацукатов Алекс • Пелих Данил • Воротников Илья Владимирович 59' ( Текучёв Андрей ( 59') • Сперцян Эдуард 8' 73' ( Основ Герман ( 73') • Сабуа Леон 66' ( Симонов Роман ( 66') • Кутовой Максим
Запасные: Бочко Николай • Ещенко Сергей • Апеков Руслан 58'
08 мая.
Протокол игры
|(1:0) Оганесян Степан 31'
|(2:0) Роша Педро 32'
|34' Носов Александр (2:1)
|59' Щадин Артём (2:2)
|(3:2) Игнатов Михаил 64'
|(4:2) Оганесян Степан 89'
Акмурзин Тимур • Денисов Даниил • 58'Воропаев Артём • Петрунин Даниил • Миронов Леонид • Бакалюк Никита 9' 65' ( Ташаев Александр ( 65') • Сунгатулин Фаниль • Оганесян Степан • Мельников Степан 90' ( Шитов Виталий ( 90') • Роша Педро 87' ( Голятов Илья ( 87') • Игнатов Михаил
Запасные: Детенышев Илья • Лайкин Максим • Шитов Антон • Муминов Ильяс • Шитов Владислав • Голосов Илья • Шильцов Константин
Матюша Максим • Зинков Вячеслав • Щадин Артём 67' ( Игнатенко Владислав ( 67') • Самойлов Дмитрий • Стешин Евгений • Бетюжнов Антон • Каретник Сергей 82' ( Дорофеев Никита ( 82') • Азявин Илья 89' ( Тананеев Дмитрий ( 89') • Носов Александр 74' ( Гонгапшев Альбек ( 74') • Самсонов Артём Сергеевич 76' ( Маляров Никита ( 76') • Низамутдинов Эльдар 26'
Запасные: Щербаков Константин • Зириков Николай • Масленников Игорь
08 мая.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Крылья Советов, Оренбург, Спартак-2