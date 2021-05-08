Дмитрия Аленичева ждут в «Нижнем Новгороде»

Майские праздники – это не только время сажать картошку и отмечать праздники. Любители футбола предвкушают старт чемпионата Европы, а пока что следят за финишем внутренних чемпионатов. В ФНЛ за два тура до конца сезона «Нижний Новгород» в принципиальной встрече уступил «Оренбургу», упустив возможность завоевать прямую путёвку в РПЛ. Руководство клуба пошло на решительные шаги, расставшись с главным тренером Робертом Евдокимовым.

Ситуация с приходом нового наставника назревала давно, видимо, просто искали повод, который получился весомым. В оставшихся двух турах выводить команды ну игру будет Антон Хазов. 42-летний специалист хорошо знаком любителям футбола по игре за «Динамо» и «Шинник», но бывший форвард, а ныне руководитель молодёжного отделения футбола «Нижнего Новгород» никогда не работал главным тренером. Неудивительно, что сразу же после отставки Евдокимова пошли слухи о новом наставнике нижегородцев, которые, даже не смотря на третью строчку в турнирной таблице, могут получить прямую путёвку в РПЛ.

И дело не в том, что «Нижнему Новгороду» играть с «Чертаново» и «Томью», у которых они обязаны набирать шесть очков, а в состоянии стадиона у «Оренбурга». Про регламент, замечания и необходимость доведения количества мест до 10 тысяч говорилось уже давно. Похоже, что в очередной раз «продавить» решение не получится. Следовательно, «Нижний Новгород», обладающий соответствующей инфраструктурой, которая осталась в пользовании клуба с чемпионата Мира получит вторую путёвку в РПЛ. Для лиги это вполне логичный шаг. Вместо малопредставительного «Оренбурга» получить пафосный «Нижний Новгород». Но спортивно ли это? В любом случае, не нам решать в этом вопросе.

Для руководства «Нижнего Новгорода», которое уже наверняка готовится к РПЛ, решающий шаг – это выбор главного тренера. Представители клуба заявили, что до конца сезона не будут искать нового наставника, но фамилия основного кандидата уже прозвучала. Это Дмитрий Аленичев. А вполне мог быть и Жозе Моуриньо, но «Рома» успела сыграть на опережение (шутка). 48-летний (вот время летит!) специалист уже десять лет на посту главного тренера. Успел поработать в сборной России U-19, тульском «Арсенале», с которым последователь преодолел путь от ЛФЛ до РПЛ, затрачивая на каждую лигу по одному сезоне. Пик карьеры Аленичева пришёлся на период работы со «Спартаком», а всем известное выражение «багаж Аленичева» до сих пор вызывает спорные вопросы в чемпионстве «красно-белых».

Последним местом работы Аленичева был «Енисей», с которым вышел в РПЛ через стыковые матчи, но быстро вернулся в ФНЛ. Уже два года, как Дмитрий Анатольевич без работы. Однако понапрасну наставник времени не терял, углубляясь в теорию игры. По разным причинам сорвались стажировки в «Наполи» и «Аталанте». В феврале этого года Аленичев заявлял о том, что летом готов приступить к работе, а приоритетом для него является российский клуб РПЛ. Похоже, что все звёзды сошлись на «Нижнем Новгороде», который получит уже достаточно опытного наставника. Если же нижегородцам не удастся получить путёвку в элиту нашего футбола, то фаворит будущего сезона ФНЛ определён заранее.

Константин Лицин