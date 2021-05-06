Футбол или регламент: «Оренбург» не пускают в РПЛ

За окном уже тепло, это значит, что время завершать футбольный сезон. Согласно сложившейся в России традиции, играть в тёплое время года не рекомендуется. Говорят, что это поможет добиться высоких позиций на европейском уровне. Но сегодня не об этом. В ФНЛ определились лидеры сезона. «Крылья Советов» сделали ставку на молодёжь и умеющего работать с ней Игоря Осинькина и не прогадали. Самарский клуб уже оформил выход в РПЛ. На очереди «Оренбург», который может оформить возвращение в элиту уже в эти выходные. Однако команду из края пуховых платков не пускают в РПЛ по причине нехватки мест на стадионе.

В настоящее время стадион «Газовик», расположенный в поселке Ростоши, что в 13 км от Оренбурга, вмещает 7500 зрителей. По требованиям РПЛ вместимость должна быть не менее 10 тысяч. При этом «Оренбург» уже получал подобные уведомления, когда впервые входил в элиту отечественного футбола (сезон 2016/17) и в своё второе пришествие (2018/19). В первом случае вместимость была повышена до 6300 мест за счёт возведения четырёх новых трибун с крышей. Затем в Оренбурге довели количество мест до 7500. Пять лет назад было заявлено, что в столице области возведут стадион, который будет равняться на «Арену Химки». Для справки, её вместимость равна 18 636 мест. И здесь возникает главный вопрос, а нужен ли подобный стадион «Оренбургу»?

В свой первый приход в РПЛ стадион «Газовик» посещали, в среднем, 5500 зрителей. «Оренбург» тогда сохранил прописку в элите отечественного футбола, а область впервые увидела матчи с участием команд РПЛ. Отметим, что Оренбургская область, по официальным данным, имеет население около 2 млн.человек. По факту, чуть меньше, т.к. около 20% жителей работает вахтовым методом, а ещё порядка 10% имеют прописку в области, а проживают в крупных городах. Эти факты для того, чтобы понять, а кто будет ходить на «Спартак», ЦСКА или «Зенит», если даже в дебютном сезоне стадион не был забит под завязку. Опять же, в среднем. В матче со «Спартаком» количество заполненных мест составляло 94%. Во «втором пришествии» дела обстояли ещё хуже. Среднее количество зрителей 4 052 человека (54%). Правда, и результат тогда был хуже. Последняя строчка в турнирной таблице.

Если прошлые разы руководство РПЛ шло на уступки клубу, то в этот раз РФС провело голосование среди действующих команд элитного дивизиона по вопросу включения «Оренбурга» в РПЛ в случае выполнения спортивного принципа. 13 клубов, в том числе и «Зенит» выступили против». Любопытно, что буквально днем ранее председатель совета директоров питерского клуба Елена Илюхина добивалась того, чтобы идущий на втором месте клуб ФНЛ получил право выступления в элитном дивизионе. Наставник «Химок» Игорь Семшов выступил с интересной идей, поддерживающей «Оренбург». Она заключается в том, что размер арены должен соответствовать средней посещаемости и количеству людей в регионе. С другой стороны, вопрос регламента, который требует стадион в 10 тысяч человек и запрещает играть на футбольных полях других областей. Если «Оренбург» не пустят, то прямую путёвку в РПЛ получит «Нижний Новгород», который в позапрошлом туре проиграл команде Марцела Личке в очной встрече. А нужен ли нам такой футбол?

Константин Лицин