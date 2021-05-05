В «Крыльях Советов» отметили, что проблема с лицензией не из-за стадиона

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05 Мая 2021, 21:26,
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Глава «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий уверен, что до 12 мая клуб устранит все недочёты комиссии РФС и всё же получит лицензию, которая необходима для выступления в РПЛ.
«Это не касается стадиона. Процедура лицензирования проходит по всем критериям: инфраструктурным, кадровым, финансовым, спортивным, - приводит слова Калакуцкого «Спорт-Экспресс».
Генеральный директор клуба сможет более подробно прокомментировать сложившуюся ситуацию после получения официальной резолюции. Предполагается, что главная проблема - наличие старых долгов.
Напомним, что в среду «Крылья» досрочно выиграли ФНЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Крылья Советов, Евгений Калакуцкий