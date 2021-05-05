ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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В «Крыльях Советов» отметили, что проблема с лицензией не из-за стадиона

05 Мая 2021, 21:26,

Глава «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий уверен, что до 12 мая клуб устранит все недочёты комиссии РФС и всё же получит лицензию, которая необходима для выступления в РПЛ.

«Это не касается стадиона. Процедура лицензирования проходит по всем критериям: инфраструктурным, кадровым, финансовым, спортивным, - приводит слова Калакуцкого «Спорт-Экспресс».

Генеральный директор клуба сможет более подробно прокомментировать сложившуюся ситуацию после получения официальной резолюции. Предполагается, что главная проблема - наличие старых долгов.

Напомним, что в среду «Крылья» досрочно выиграли ФНЛ.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Крылья Советов, Евгений Калакуцкий
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