В «Крыльях Советов» отметили, что проблема с лицензией не из-за стадиона

Глава «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий уверен, что до 12 мая клуб устранит все недочёты комиссии РФС и всё же получит лицензию, которая необходима для выступления в РПЛ.

«Это не касается стадиона. Процедура лицензирования проходит по всем критериям: инфраструктурным, кадровым, финансовым, спортивным, - приводит слова Калакуцкого «Спорт-Экспресс».

Генеральный директор клуба сможет более подробно прокомментировать сложившуюся ситуацию после получения официальной резолюции. Предполагается, что главная проблема - наличие старых долгов.

Напомним, что в среду «Крылья» досрочно выиграли ФНЛ.