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Осинькин: «Сергеев этот рекорд заслужил»

05 Мая 2021, 16:44,

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о рекорде, который установил нападающий самарского клуба Иван Сергеев, забивший 39 голов за сезон в ФНЛ.

«Иван сыграл очень здорово этом сезоне. Много открывается и передвигается по полю. Он этот рекорд заслужил», - цитирует Осинькина пресс-служба ФНЛ.

25-летний российский нападающий сыграл 46 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 42 гола и отдал 10 голевых передач. Контракт Сергеева с самарцами рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 1,8 миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Крылья Советов, Игорь Осинькин, Иван Сергеев
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