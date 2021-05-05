Осинькин: «Сергеев этот рекорд заслужил»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о рекорде, который установил нападающий самарского клуба Иван Сергеев, забивший 39 голов за сезон в ФНЛ.

«Иван сыграл очень здорово этом сезоне. Много открывается и передвигается по полю. Он этот рекорд заслужил», - цитирует Осинькина пресс-служба ФНЛ.

25-летний российский нападающий сыграл 46 матчей за «Крылья Советов» во всех турнирах нынешнего сезона, забил 42 гола и отдал 10 голевых передач. Контракт Сергеева с самарцами рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 1,8 миллиона евро.