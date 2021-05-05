«Алания» и «Оренбург» предварительно не прошли лицензирование

Известны предварительные выводы комиссии по лицензированию по 6 клубам ФНЛ, которые имеют шансы на выход в российскую Премьер-лигу.

Как сообщает «РБ Спорт», «Балтика», «Крылья Советов», «Нижний Новгород» и «Торпедо» готовы к участию в высшем российском дивизионе, их стадионы полностью соответствует требованиям. Что касается «Алании» и «Оренбурга», то эти клубы не выполнили обязательных критериев, стадионы не удовлетворяют требованиям. «Велес» и вовсе отказался проходить процедуру лицензирования.

После сорока туров «Крылья Советов» и «Оренбург» занимают первые две строчки в ФНЛ.