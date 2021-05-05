ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Алания» и «Оренбург» предварительно не прошли лицензирование

05 Мая 2021, 15:13,

Известны предварительные выводы комиссии по лицензированию по 6 клубам ФНЛ, которые имеют шансы на выход в российскую Премьер-лигу.

Как сообщает «РБ Спорт», «Балтика», «Крылья Советов», «Нижний Новгород» и «Торпедо» готовы к участию в высшем российском дивизионе, их стадионы полностью соответствует требованиям. Что касается «Алании» и «Оренбурга», то эти клубы не выполнили обязательных критериев, стадионы не удовлетворяют требованиям. «Велес» и вовсе отказался проходить процедуру лицензирования.

После сорока туров «Крылья Советов» и «Оренбург» занимают первые две строчки в ФНЛ.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Алания, Оренбург
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола