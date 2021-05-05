«Алания» и «Оренбург» предварительно не прошли лицензирование

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05 Мая 2021, 15:13,
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Известны предварительные выводы комиссии по лицензированию по 6 клубам ФНЛ, которые имеют шансы на выход в российскую Премьер-лигу.
Как сообщает «РБ Спорт», «Балтика», «Крылья Советов», «Нижний Новгород» и «Торпедо» готовы к участию в высшем российском дивизионе, их стадионы полностью соответствует требованиям. Что касается «Алании» и «Оренбурга», то эти клубы не выполнили обязательных критериев, стадионы не удовлетворяют требованиям. «Велес» и вовсе отказался проходить процедуру лицензирования.
После сорока туров «Крылья Советов» и «Оренбург» занимают первые две строчки в ФНЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Алания, Оренбург