ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Форвард «Крыльев Советов» Сергеев стал рекордсменом ФНЛ по количеству голов

05 Мая 2021, 13:49,

В рамках 35 тура первенства ФНЛ самарские «Крылья Советов» на выезде встречаются со второй командой московского «Спартака».

Гости ведут в счете 2:0 благодаря дублю лучшего бомбардира команды Ивана Сергеева. На счету 25-летнего форварда стало 39 голов в текущем розыгрыше турнира. Он стал новым рекордсменом, побив достижение Андрея Федькова, отметившегося 38 забитыми мячами в 2004 году.

Самарский коллектив досрочно гарантировал себе путевку в Премьер-лигу. В настоящий момент «Крылья Советов» занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Крылья Советов, Иван Сергеев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола