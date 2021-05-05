Форвард «Крыльев Советов» Сергеев стал рекордсменом ФНЛ по количеству голов

В рамках 35 тура первенства ФНЛ самарские «Крылья Советов» на выезде встречаются со второй командой московского «Спартака».

Гости ведут в счете 2:0 благодаря дублю лучшего бомбардира команды Ивана Сергеева. На счету 25-летнего форварда стало 39 голов в текущем розыгрыше турнира. Он стал новым рекордсменом, побив достижение Андрея Федькова, отметившегося 38 забитыми мячами в 2004 году.

Самарский коллектив досрочно гарантировал себе путевку в Премьер-лигу. В настоящий момент «Крылья Советов» занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре балла.