​Евдокимова внезапно уволили из «Нижнего Новгорода» - команда борется за место в РПЛ

«Нижний Новгород» во вторник объявил об уходе Роберта Евдокимова с должности главного тренера команды. Увольнение стало неожиданным, ведь в последнем матче команда разнесла «Спартак-2» с результатом 4:0. «Нижний Новгород» занимает третье место в первенстве ФНЛ и борется за повышение в классе до Премьер-лиги.

Стоит отметить, что до разгрома второй команды «Спартака» «Нижний Новгород» проиграл «Оренбургу» (1:2) и «Енисею» (1:2), в результате чего практически утратил шансы выйти в РПЛ напрямую.

Исполняющим обязанности наставника «Нижнего Новгорода» стал Антон Хазов.