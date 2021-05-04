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​Евдокимова внезапно уволили из «Нижнего Новгорода» - команда борется за место в РПЛ

04 Мая 2021, 14:23,

«Нижний Новгород» во вторник объявил об уходе Роберта Евдокимова с должности главного тренера команды. Увольнение стало неожиданным, ведь в последнем матче команда разнесла «Спартак-2» с результатом 4:0. «Нижний Новгород» занимает третье место в первенстве ФНЛ и борется за повышение в классе до Премьер-лиги.

Стоит отметить, что до разгрома второй команды «Спартака» «Нижний Новгород» проиграл «Оренбургу» (1:2) и «Енисею» (1:2), в результате чего практически утратил шансы выйти  в РПЛ напрямую.

Исполняющим обязанности наставника «Нижнего Новгорода» стал Антон Хазов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Нижний Новгород, Роберт Евдокимов, Антон Хазов
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