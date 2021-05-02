«Крылья Советов» вышли в РПЛ

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02 Мая 2021, 14:58,
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В воскресенье в Первенстве ФНЛ проходят матчи 40-го тура. «Крылья Советов» гостили у «Акрона» и смогли добыть очередные три очка. Самарцы пропустили мяч после удара Артёма Делькина, а Иван Сергеев быстро забил в ответ. На 90-й минуте «Крылья» вырвали победу - 2:1. Мяч Ивана Сергеева позволил команде досрочно выйти в РПЛ.
«Оренбург» продлил победную серию в поединке против «Томи» - 2:0. В заключительной трети забили Дмитрий Воробьёв и Алексей Миронов.
«Енисей» и «Чертаново» разошлись миром - 1:1.
Протокол игры
|Акрон
|1:2
|Крылья Советов
|(1:0) Делькин Артём 60'
|68' Сергеев Иван (1:1)
|90' Сергеев Иван (1:2)
Гойло Никита • Килин Антон 58' ( Гираев Карим ( 58' • Эмини Сефер 84') • Ятченко Дмитрий • Феррейра Херман • 86'Литвин Дмитрий • Жестоков Максим • Чичерин Никита • Гогричиани Гоча 58' ( Нихаев Всеволод ( 58') • Чудин Иван • 86'Садыков Булат • Делькин Артём 80' ( Майрович Максим ( 80')
Запасные: Герюгов Азнаур • Босов Александр • Потапов Андрей • Пьянченко Василий • Бидловский Давид • Баланович Сергей • Волков Сергей • Газданов Артур
Ломаев Иван • Полуяхтов Владимир 60' ( Якуба Денис ( 60') • Божин Сергей • Зеффан Мехди • Чернов Никита • Горшков Юрий • 39'Кабутов Дмитрий • Ежов Роман • Алвеш Рикарду • Сергеев Иван 90' ( Солдатенков Александр ( 90') • Сарвели Владислав 62' ( Голенков Егор ( 62')
Запасные: Канунников Максим • Комбаров Дмитрий • Фролов Евгений • Хади Сафаа • Тюрин Владислав • Прищепа Дмитрий • Овсянников Богдан • Смирнов Данила • Ефремов Дмитрий
02 мая.
Протокол игры
|(1:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 74'
|(2:0) Миронов Алексей 81'
Кеняйкин Алексей • Ткачук Денис • 76'Сиваков Михаил • Гойкович Ренато • Малых Андрей • Капленко Кирилл • Нойок Александр 59' ( Бреев Сергей ( 59') • Миронов Алексей 90' ( Прудников Николай ( 90') • Фамейе Джоэль • Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 85' ( Эктов Александр ( 85') • Козлов Андрей 64' ( Палиенко Максим ( 64' ) 70'
Запасные: Масловский Александр • Воробьёв Илья • Гошев Евгений • Ерёменко Сергей • Мамин Артём • Скворцов Алексей • Смирнов Александр • Козлов Савелий
Конюхов Евгений • Лапшов Иван • 71'Зуев Илья 38' • 76'Сакович Александр • Синяк Антон • Талалай Денис • 74'Кривцов Никита • Пенчиков Даниил • Симонян Артём 46' ( Файзуллин Дэнис ( 46' • Леонов Олег 82') • Эннин Ричи • Косарев Кирилл 74' ( Дмитриев Максим II ( 74')
Запасные: Арапов Дмитрий • Андреев Иван • Давыдов Денис • Цикаридзе Тенгиз • Зубчихин Никита
02 мая.
Протокол игры
|7' Тюменцев Даниил (0:1)
|(1:1) Раздорских Никита 87'
Опарин Михаил • Цховребов Валерий • 42'Кичин Валерий • 52'Сухомлинов Максим • Елеев Максим 46' ( Марков Николай ( 46') • Ланин Олег • Иванов Егор • Зотов Александр 68' ( Ломакин Александр ( 68') • Билоног Дмитрий 46' ( Песиков Евгений ( 46') • Глушков Никита Андреевич 71' ( Раздорских Никита ( 71') • Лескано Хуан 32' 75' ( Комков Михаил ( 75')
Запасные: Карлук Илья • Ребров Дмитрий • Самойлов Денис • Рукас Андрюс • Гарбуз Константин • Галимов Александр
Абаев Илья • Герчиков Леонид • Бартасевич Владимир 49' 88' ( Рудковский Егор ( 88') • Никитенков Алексей • Гудков Ян • Сулейманов Никита 58' 85' ( Надольский Александр ( 85') • Пиняев Сергей • 22'Тюменцев Даниил • Завезён Юрий • Канищев Александр • Соколов Артём
Запасные: Радионов Александр • Ляхов Константин • Лямзин Михаил • Левин Гаррик • Молодняков Данила
02 мая.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Крылья Советов, Оренбург
эти команды достойны выступать в РПЛ
Поздравы - достойно и заслуженно!) Желаю Самаре закрепиться в РПЛ.
Вперед Самара, мы с тобой!!!