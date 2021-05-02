«Крылья Советов» вышли в РПЛ

В воскресенье в Первенстве ФНЛ проходят матчи 40-го тура. «Крылья Советов» гостили у «Акрона» и смогли добыть очередные три очка. Самарцы пропустили мяч после удара Артёма Делькина, а Иван Сергеев быстро забил в ответ. На 90-й минуте «Крылья» вырвали победу - 2:1. Мяч Ивана Сергеева позволил команде досрочно выйти в РПЛ.

«Оренбург» продлил победную серию в поединке против «Томи» - 2:0. В заключительной трети забили Дмитрий Воробьёв и Алексей Миронов.

«Енисей» и «Чертаново» разошлись миром - 1:1.