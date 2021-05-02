ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Крылья Советов» вышли в РПЛ

02 Мая 2021, 14:58,

В воскресенье в Первенстве ФНЛ проходят матчи 40-го тура. «Крылья Советов» гостили у «Акрона» и смогли добыть очередные три очка. Самарцы пропустили мяч после удара Артёма Делькина,  а Иван Сергеев быстро забил в ответ. На 90-й минуте «Крылья» вырвали победу - 2:1. Мяч Ивана Сергеева позволил команде досрочно выйти в РПЛ.

«Оренбург» продлил победную серию в поединке против «Томи» - 2:0. В заключительной трети забили Дмитрий Воробьёв и Алексей Миронов.

«Енисей» и «Чертаново» разошлись миром - 1:1.

Протокол игры  
Акрон 1:2 Крылья Советов
(1:0) Делькин Артём 60'    
    68' Сергеев Иван (1:1)
    90' Сергеев Иван (1:2)
Гойло Никита Килин Антон   58' (Гираев Карим (   58' Эмини Сефер   84') Ятченко Дмитрий Феррейра Херман   86' Литвин Дмитрий Жестоков Максим Чичерин Никита Гогричиани Гоча   58' (Нихаев Всеволод (   58') Чудин Иван   86' Садыков Булат Делькин Артём   80' (Майрович Максим (   80')
Запасные: Герюгов Азнаур Босов Александр Потапов Андрей Пьянченко Василий Бидловский Давид Баланович Сергей Волков Сергей Газданов Артур
Ломаев Иван Полуяхтов Владимир   60' (Якуба Денис (   60') Божин Сергей Зеффан Мехди Чернов Никита Горшков Юрий   39' Кабутов Дмитрий Ежов Роман Алвеш Рикарду Сергеев Иван   90' (Солдатенков Александр (   90') Сарвели Владислав   62' (Голенков Егор (   62')
Запасные: Канунников Максим Комбаров Дмитрий Фролов Евгений Хади Сафаа Тюрин Владислав Прищепа Дмитрий Овсянников Богдан Смирнов Данила Ефремов Дмитрий
02 мая.
Протокол игры  
Оренбург 2:0 Томь
(1:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 74'    
(2:0) Миронов Алексей 81'    
Кеняйкин Алексей Ткачук Денис   76' Сиваков Михаил Гойкович Ренато Малых Андрей Капленко Кирилл Нойок Александр   59' (Бреев Сергей (   59') Миронов Алексей   90' (Прудников Николай (   90') Фамейе Джоэль Воробьёв Дмитрий Дмитриевич   85' (Эктов Александр (   85') Козлов Андрей   64' (Палиенко Максим (   64'   70')
Запасные: Масловский Александр Воробьёв Илья Гошев Евгений Ерёменко Сергей Мамин Артём Скворцов Алексей Смирнов Александр Козлов Савелий
Конюхов Евгений Лапшов Иван   71' Зуев Илья   38'   76' Сакович Александр Синяк Антон Талалай Денис   74' Кривцов Никита Пенчиков Даниил Симонян Артём   46' (Файзуллин Дэнис (   46' Леонов Олег   82') Эннин Ричи Косарев Кирилл   74' (Дмитриев Максим II (   74')
Запасные: Арапов Дмитрий Андреев Иван Давыдов Денис Цикаридзе Тенгиз Зубчихин Никита
02 мая.
Протокол игры  
Енисей 1:1 Чертаново
    7' Тюменцев Даниил (0:1)
(1:1) Раздорских Никита 87'    
Опарин Михаил Цховребов Валерий   42' Кичин Валерий   52' Сухомлинов Максим Елеев Максим   46' (Марков Николай (   46') Ланин Олег Иванов Егор Зотов Александр   68' (Ломакин Александр (   68') Билоног Дмитрий   46' (Песиков Евгений (   46') Глушков Никита Андреевич   71' (Раздорских Никита (   71') Лескано Хуан   32'   75' (Комков Михаил (   75')
Запасные: Карлук Илья Ребров Дмитрий Самойлов Денис Рукас Андрюс Гарбуз Константин Галимов Александр
Абаев Илья Герчиков Леонид Бартасевич Владимир   49'   88' (Рудковский Егор (   88') Никитенков Алексей Гудков Ян Сулейманов Никита   58'   85' (Надольский Александр (   85') Пиняев Сергей   22' Тюменцев Даниил Завезён Юрий Канищев Александр Соколов Артём
Запасные: Радионов Александр Ляхов Константин Лямзин Михаил Левин Гаррик Молодняков Данила
02 мая.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Крылья Советов, Оренбург
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Комментарии (3)
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0
Andreas
02 Мая 2021, 15:17

эти команды достойны выступать в РПЛ

0
только не мясо!!!
02 Мая 2021, 15:12

Поздравы - достойно и заслуженно!) Желаю Самаре закрепиться в РПЛ.

0
Жигуль
02 Мая 2021, 15:00

Вперед Самара, мы с тобой!!!

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