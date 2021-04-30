В «Оренбурге» решили увеличить вместимость домашнего стадиона

После случая с «Тамбовом», который второй сезон в Премьер-лиге проводит на стадионах других городов руководство Премьер-лиги вряд ли пойдёт на уступки потенциальным новичкам элитного дивизиона. Дело в том, что у претендующих на повышение в классе представителей ФНЛ «Оренбурга» и «Алании» нет домашних стадионов, которые могли бы пройти лицензирование.

«Оренбург» собирается провести реконструкцию «Газовика», после которой матчи с трибун смогут смотреть 12 тысяч болельщиков вместо 7,5 тысяч. Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в интервью «РБ-Спорт» отметил, что на эти цели клуб выделит более 10 млн рублей.