«Иртыш» расторг контракт с главным тренером

«Иртыш» и главный тренер клуба Евгений Харлачёв расторгли контракт по обоюдному согласию.

Как сообщает пресс-служба омского клуба, специалист попрощался с футболистами, сотрудниками и руководством клуба после утренней тренировки. Исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Кучерявых.

После тридцати девяти туров «Иртыш» занимает лишь девятнадцатое место в турнирной таблице ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на три зачетных балла.

В воскресенье, второго мая, «Иртышу» предстоит сыграть на выезде против «Чайки», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:00 по московскому времени.