«Иртыш» расторг контракт с главным тренером

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29 Апреля 2021, 18:39,
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«Иртыш» и главный тренер клуба Евгений Харлачёв расторгли контракт по обоюдному согласию.
Как сообщает пресс-служба омского клуба, специалист попрощался с футболистами, сотрудниками и руководством клуба после утренней тренировки. Исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Кучерявых.
После тридцати девяти туров «Иртыш» занимает лишь девятнадцатое место в турнирной таблице ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на три зачетных балла.
В воскресенье, второго мая, «Иртышу» предстоит сыграть на выезде против «Чайки», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Иртыш Омск, Евгений Харлачёв