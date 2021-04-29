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«Иртыш» расторг контракт с главным тренером

29 Апреля 2021, 18:39,

«Иртыш» и главный тренер клуба Евгений Харлачёв расторгли контракт по обоюдному согласию.

Как сообщает пресс-служба омского клуба, специалист попрощался с футболистами, сотрудниками и руководством клуба после утренней тренировки. Исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Кучерявых.

После тридцати девяти туров «Иртыш» занимает лишь девятнадцатое место в турнирной таблице ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на три зачетных балла.

В воскресенье, второго мая, «Иртышу» предстоит сыграть на выезде против «Чайки», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Иртыш Омск, Евгений Харлачёв
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