​«Факел» забил пять голов в гостях у второй команды «Спартака»

Завершился первый матч тридцать девятого тура ФНЛ. Он получился богатым на голы – «Факел» обыграл на выезде «Спартак-2» с результатом 5:3. Гостям из Воронежа помогло удаление Даниила Денисова, случившееся в момент, когда на табло ещё горели две тройки.

Отметим, что за «Факел» два гола забил Неманья Пейчинович, ранее игравший за «Локомотива». Один из голов «Спартака-2», в свою очередь, на свой счёт записал Педро Роша, которому не хватило места в заявке основной команды после покупки Куинси Промеса.

«Факел» занимает девятое место в таблице ФНЛ, а «Спартак-2» - пятнадцатое.