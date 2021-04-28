​«Факел» забил пять голов в гостях у второй команды «Спартака»

|
28 Апреля 2021, 16:03,
|
|
Завершился первый матч тридцать девятого тура ФНЛ. Он получился богатым на голы – «Факел» обыграл на выезде «Спартак-2» с результатом 5:3. Гостям из Воронежа помогло удаление Даниила Денисова, случившееся в момент, когда на табло ещё горели две тройки.
Отметим, что за «Факел» два гола забил Неманья Пейчинович, ранее игравший за «Локомотива». Один из голов «Спартака-2», в свою очередь, на свой счёт записал Педро Роша, которому не хватило места в заявке основной команды после покупки Куинси Промеса.
«Факел» занимает девятое место в таблице ФНЛ, а «Спартак-2» - пятнадцатое.
Протокол игры
|4' Мазуров Илья (0:1)
|(1:1) Игнатов Михаил 14'
|(2:1) Мельников Степан 33'
|43' Замалиев Наиль (2:2)
|(3:2) Роша Педро 50'
|61' Пейчинович Неманья (3:3)
|79' Пейчинович Неманья (3:4)
|90' Акбашев Роман (3:5)
Акмурзин Тимур • Бакалюк Никита • Петрунин Даниил • Детенышев Илья • Денисов Даниил 45' • 63'Воропаев Артём • Мельников Степан 69' ( Шитов Владислав ( 69') • Игнатов Михаил 67' ( Лайкин Максим ( 67') • Оганесян Степан 78' ( Ташаев Александр ( 78') • Сунгатулин Фаниль • 60'Роша Педро 70' ( Шитов Виталий ( 70')
Запасные: Шитов Антон • Волков Михаил • Муминов Ильяс • Голосов Илья
Ермаков Данила • Дашаев Аслан • Смирнов Михаил • Пейчинович Неманья • Замалиев Наиль 45' 90' ( Седов Максим ( 90') • Почивалин Валерий • Акбашев Роман • 40'Дмитриев Олег 83' 87' ( Царукян Валерий ( 87') • Мастерной Владислав 78' ( Черов Василий ( 78') • Мазуров Илья 67' ( Шепилов Денис ( 67') • Максимов Максим 72' 77' ( Яковлев Павел ( 77')
Запасные: Петрусёв Михаил • Саутин Александр • Кортнев Дмитрий • Брызгалов Сергей
28 апреля.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Факел, Спартак-2