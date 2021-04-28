ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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​«Факел» забил пять голов в гостях у второй команды «Спартака»

28 Апреля 2021, 16:03,

Завершился первый матч тридцать девятого тура ФНЛ. Он получился богатым на голы – «Факел» обыграл на выезде «Спартак-2» с результатом 5:3. Гостям из Воронежа помогло удаление Даниила Денисова, случившееся в момент, когда на табло ещё горели две тройки.

Отметим, что за «Факел» два гола забил Неманья Пейчинович, ранее игравший за «Локомотива». Один из голов «Спартака-2», в свою очередь, на свой счёт записал Педро Роша, которому не хватило места в заявке основной команды после покупки Куинси Промеса.

«Факел» занимает девятое место в таблице ФНЛ, а «Спартак-2» - пятнадцатое.

Протокол игры  
Спартак-2 3:5 Факел
    4' Мазуров Илья (0:1)
(1:1) Игнатов Михаил 14'    
(2:1) Мельников Степан 33'    
    43' Замалиев Наиль (2:2)
(3:2) Роша Педро 50'    
    61' Пейчинович Неманья (3:3)
    79' Пейчинович Неманья (3:4)
    90' Акбашев Роман (3:5)
Акмурзин Тимур Бакалюк Никита Петрунин Даниил Детенышев Илья Денисов Даниил   45'   63' Воропаев Артём Мельников Степан   69' (Шитов Владислав (   69') Игнатов Михаил   67' (Лайкин Максим (   67') Оганесян Степан   78' (Ташаев Александр (   78') Сунгатулин Фаниль   60' Роша Педро   70' (Шитов Виталий (   70')
Запасные: Шитов Антон Волков Михаил Муминов Ильяс Голосов Илья
Ермаков Данила Дашаев Аслан Смирнов Михаил Пейчинович Неманья Замалиев Наиль   45'   90' (Седов Максим (   90') Почивалин Валерий Акбашев Роман   40' Дмитриев Олег   83'   87' (Царукян Валерий (   87') Мастерной Владислав   78' (Черов Василий (   78') Мазуров Илья   67' (Шепилов Денис (   67') Максимов Максим   72'   77' (Яковлев Павел (   77')
Запасные: Петрусёв Михаил Саутин Александр Кортнев Дмитрий Брызгалов Сергей
28 апреля.

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Факел, Спартак-2
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