ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Балтика» метит в топ-4 ФНЛ

25 Апреля 2021, 10:41,

«Балтика» ставит перед собой задачу финишировать в четвёрке лучших команд ФНЛ. Об этом после субботней победы над «Динамо-Брянск» (2:0) заявил главный тренер калининградской команды Евгений Калешин.

«Наша задача – побеждать в каждом матче, чтобы сохранить шансы на финиш в четвёрке», - сказал Калешин на пресс-конференции после игры.

На текущий момент «Балтика» располагается на шестой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ. От четвёртой «Алании» команда Калешина отстаёт на три зачётных балла. Как известно, четвёртое место даёт право сыграть в стыковых играх за билет в Премьер-лигу.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Балтика, Евгений Калешин
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