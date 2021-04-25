«Балтика» метит в топ-4 ФНЛ

«Балтика» ставит перед собой задачу финишировать в четвёрке лучших команд ФНЛ. Об этом после субботней победы над «Динамо-Брянск» (2:0) заявил главный тренер калининградской команды Евгений Калешин.

«Наша задача – побеждать в каждом матче, чтобы сохранить шансы на финиш в четвёрке», - сказал Калешин на пресс-конференции после игры.

На текущий момент «Балтика» располагается на шестой позиции в турнирной таблице первенства ФНЛ. От четвёртой «Алании» команда Калешина отстаёт на три зачётных балла. Как известно, четвёртое место даёт право сыграть в стыковых играх за билет в Премьер-лигу.