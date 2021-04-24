ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Торпедо» вернулся на тропу побед, ещё три матча завершились вничью

24 Апреля 2021, 17:59,

В первенстве ФНЛ завершились четыре матча, которые стартовали в четыре часа вечера по московскому времени. После двух ничьих на тропу побед вернулся «Торпедо». Москвичи добились непростой победы над «Текстильщиком» со счётом 2:1 благодаря двум результативным ударам Артёма Самсонова.  «Торпедо» занимает пятое место, отставая от зоны переходных игр за право сыграть в РПЛ на два очка.

Ещё три поединка завершились вничью с одинаковым счётом 1:1. Крепкий «Нефтехимик» поделил очки с «Краснодаром-2», «Факел» - с «Волгарем», а «Чайка» - с уже официально вылетевшим из ФНЛ «Чертаново».  

Протокол игры  
Торпедо Москва 2:1 Текстильщик
(1:0) Самсонов Артём Владимирович 19'    
    50' Сысуев Владислав (1:1)
(2:1) Самсонов Артём Владимирович 74'    
Ботнарь Виталий Магаль Руслан Евдокимов Андрей Шоркин Максим   84' Самсонов Артём Владимирович Кравчук Андрей   88' (Лях Андрей (   88') Нетфуллин Равиль Рязанцев Александр Дворецков Филипп   52' Лебеденко Игорь   77' (Шкофлек Жига (   77') Баланюк Денис   62' (Калмыков Амур (   62')
Запасные: Козлов Данила Кертанов Константин Редькович Дмитрий Прошкин Егор Гордюшенко Астемир Довбня Александр Каплиенко Александр Адаев Владислав Орехов Александр
Смирнов Алексей Сергеевич Фомин Денис   54' Хрипков Андрей Губочкин Алексей Макушкин Алексей Машуков Хачим   86' (Каменщиков Дмитрий (   86') Сысуев Владислав Маричев Евгений   10'   46' (Батов Максим (   46') Мосейчук Илья   76' (Горюшкин Алексей (   76') Бачинский Максим   65' (Альшанский Валерий (   65') Агеев Александр
Запасные: Мнацаканян Альберт Киселёв Максим Вадимович Морозов Юрий
24 апреля.

 

Протокол игры  
Краснодар-2 1:1 Нефтехимик
    30' Петров Илья (0:1)
(1:1) Сперцян Эдуард 63'    
Агкацев Станислав Корнюшин Даниил Иванов Дмитрий III   28'   62' Бородин Сергей Алексеевич Исаенко Олег Халназаров Рустам   23' (Пелих Данил (   23') Черников Александр Сперцян Эдуард Воротников Илья Владимирович   90' (Бочко Николай (   90') Сабуа Леон Григорян Арутюн   37' (Апеков Руслан (   37' Текучёв Андрей   88')
Запасные: Кутовой Максим Ивашин Андрей Ещенко Сергей
Исупов Вячеслав Калугин Никита   26' Ширяев Максим   81' Потапов Лев Ситдиков Марат   73'   75' (Первушин Фёдор (   75') Яковлев Михаил   70' (Котик Артём (   70') Петров Илья   20'   81' (Семёнов Андрей Игоревич (   81') Хубаев Давид Юшин Александр Клёнкин Данил Уридия Мераби
Запасные: Голубев Андрей Канаев Михаил Агапов Илья Калачёв Илья Денисов Роман Давлатов Бобир
24 апреля.

 

Протокол игры  
Факел 1:1 Волгарь
(1:0) Максимов Максим 35'    
    65' Агаларов Гамид (1:1)
Ермаков Данила Дашаев Аслан Пейчинович Неманья Брызгалов Сергей Мастерной Владислав   31' Замалиев Наиль Акбашев Роман Дмитриев Олег   90' (Яковлев Павел (   90') Никитин Андрей Владимирович Максимов Максим   40'   81' (Мазуров Илья (   81') Аппаев Хызыр   38' (Разборов Андрей (   38')
Запасные: Петрусёв Михаил Черов Василий Коробов Дмитрий Седов Максим Саутин Александр Кортнев Дмитрий Царукян Валерий Шепилов Денис
Антипин Станислав   14' (Саганович Дмитрий (   14') Хомуха Иван Зенин Андрей   67'   72' (Альберт Габараев (   72') Журавлёв Юрий Бердников Алексей Мендель Андрей Павлишин Алексей Агаларов Гамид   82' (Емельянов Данила (   82') Погосов Артём   1'   16' (Николаев Олег (   16'   80') Пугачев Юрий   61' (Белоус Илья (   61') Болонин Александр
Запасные: Сергеев Виктор Бутенко Александр Горовых Даниил
24 апреля.

 

Протокол игры  
Чайка 1:1 Чертаново
(1:0) Алейников Василий 22'    
    90' Тюменцев Даниил (1:1)
Филиппов Михаил Ужгин Матвей Хозин Владимир Гаджибеков Али   75' (Хайруллов Радик (   75') Мигунов Александр   52' Капленко Никита   71' (Бородин Дмитрий II (   71') Алейников Василий Леонтьев Игорь   55' (Карташов Дмитрий (   55') Савичев Константин Чочиев Алан   27' (Хохлачёв Александр (   27' Гарновский Мераб   84') Кулишев Артём   58'
Запасные: Оразов Рамазан Морозов Виктор Юнусов Руслан Ярусов Даниил Глушков Никита Сергеевич
Абаев Илья Герчиков Леонид Бартасевич Владимир Молодняков Данила   34' Алексеев Андрей   85' (Никитенков Алексей (   85') Сулейманов Никита Соколов Артём   27'   74' (Великородный Дмитрий (   74') Завезён Юрий   90' (Левин Гаррик (   90') Молтенинов Илья Пиняев Сергей   83' (Ляхов Константин (   83') Канищев Александр   64' (Тюменцев Даниил (   64')
Запасные: Радионов Александр Рудковский Егор
24 апреля.

 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Торпедо Москва, Факел, Волгарь, Чертаново, Нефтехимик, Краснодар-2, Текстильщик, Чайка
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