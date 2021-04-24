«Торпедо» вернулся на тропу побед, ещё три матча завершились вничью

В первенстве ФНЛ завершились четыре матча, которые стартовали в четыре часа вечера по московскому времени. После двух ничьих на тропу побед вернулся «Торпедо». Москвичи добились непростой победы над «Текстильщиком» со счётом 2:1 благодаря двум результативным ударам Артёма Самсонова. «Торпедо» занимает пятое место, отставая от зоны переходных игр за право сыграть в РПЛ на два очка.

Ещё три поединка завершились вничью с одинаковым счётом 1:1. Крепкий «Нефтехимик» поделил очки с «Краснодаром-2», «Факел» - с «Волгарем», а «Чайка» - с уже официально вылетевшим из ФНЛ «Чертаново».