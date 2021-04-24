«Торпедо» вернулся на тропу побед, ещё три матча завершились вничью

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24 Апреля 2021, 17:59,
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В первенстве ФНЛ завершились четыре матча, которые стартовали в четыре часа вечера по московскому времени. После двух ничьих на тропу побед вернулся «Торпедо». Москвичи добились непростой победы над «Текстильщиком» со счётом 2:1 благодаря двум результативным ударам Артёма Самсонова. «Торпедо» занимает пятое место, отставая от зоны переходных игр за право сыграть в РПЛ на два очка.
Ещё три поединка завершились вничью с одинаковым счётом 1:1. Крепкий «Нефтехимик» поделил очки с «Краснодаром-2», «Факел» - с «Волгарем», а «Чайка» - с уже официально вылетевшим из ФНЛ «Чертаново».
Протокол игры
|(1:0) Самсонов Артём Владимирович 19'
|50' Сысуев Владислав (1:1)
|(2:1) Самсонов Артём Владимирович 74'
Ботнарь Виталий • Магаль Руслан • Евдокимов Андрей • Шоркин Максим • 84'Самсонов Артём Владимирович • Кравчук Андрей 88' ( Лях Андрей ( 88') • Нетфуллин Равиль • Рязанцев Александр • Дворецков Филипп • 52'Лебеденко Игорь 77' ( Шкофлек Жига ( 77') • Баланюк Денис 62' ( Калмыков Амур ( 62')
Смирнов Алексей Сергеевич • Фомин Денис • 54'Хрипков Андрей • Губочкин Алексей • Макушкин Алексей • Машуков Хачим 86' ( Каменщиков Дмитрий ( 86') • Сысуев Владислав • Маричев Евгений 10' 46' ( Батов Максим ( 46') • Мосейчук Илья 76' ( Горюшкин Алексей ( 76') • Бачинский Максим 65' ( Альшанский Валерий ( 65') • Агеев Александр
Запасные: Мнацаканян Альберт • Киселёв Максим Вадимович • Морозов Юрий
24 апреля.
Протокол игры
|30' Петров Илья (0:1)
|(1:1) Сперцян Эдуард 63'
Агкацев Станислав • Корнюшин Даниил • Иванов Дмитрий III 28' • 62'Бородин Сергей Алексеевич • Исаенко Олег • Халназаров Рустам 23' ( Пелих Данил ( 23') • Черников Александр • Сперцян Эдуард • Воротников Илья Владимирович 90' ( Бочко Николай ( 90') • Сабуа Леон • Григорян Арутюн 37' ( Апеков Руслан ( 37' Текучёв Андрей 88')
Запасные: Кутовой Максим • Ивашин Андрей • Ещенко Сергей
Исупов Вячеслав • Калугин Никита • 26'Ширяев Максим • 81'Потапов Лев • Ситдиков Марат 73' 75' ( Первушин Фёдор ( 75') • Яковлев Михаил 70' ( Котик Артём ( 70') • Петров Илья 20' 81' ( Семёнов Андрей Игоревич ( 81') • Хубаев Давид • Юшин Александр • Клёнкин Данил • Уридия Мераби
Запасные: Голубев Андрей • Канаев Михаил • Агапов Илья • Калачёв Илья • Денисов Роман • Давлатов Бобир
24 апреля.
Протокол игры
|(1:0) Максимов Максим 35'
|65' Агаларов Гамид (1:1)
Ермаков Данила • Дашаев Аслан • Пейчинович Неманья • Брызгалов Сергей • Мастерной Владислав • 31'Замалиев Наиль • Акбашев Роман • Дмитриев Олег 90' ( Яковлев Павел ( 90') • Никитин Андрей Владимирович • Максимов Максим 40' 81' ( Мазуров Илья ( 81') • Аппаев Хызыр 38' ( Разборов Андрей ( 38')
Запасные: Петрусёв Михаил • Черов Василий • Коробов Дмитрий • Седов Максим • Саутин Александр • Кортнев Дмитрий • Царукян Валерий • Шепилов Денис
Антипин Станислав 14' ( Саганович Дмитрий ( 14') • Хомуха Иван • Зенин Андрей 67' 72' ( Альберт Габараев ( 72') • Журавлёв Юрий • Бердников Алексей • Мендель Андрей • Павлишин Алексей • Агаларов Гамид 82' ( Емельянов Данила ( 82') • Погосов Артём 1' 16' ( Николаев Олег ( 16' ) • 80'Пугачев Юрий 61' ( Белоус Илья ( 61') • Болонин Александр
Запасные: Сергеев Виктор • Бутенко Александр • Горовых Даниил
24 апреля.
Протокол игры
|(1:0) Алейников Василий 22'
|90' Тюменцев Даниил (1:1)
Филиппов Михаил • Ужгин Матвей • Хозин Владимир • Гаджибеков Али 75' ( Хайруллов Радик ( 75') • Мигунов Александр • 52'Капленко Никита 71' ( Бородин Дмитрий II ( 71') • Алейников Василий • Леонтьев Игорь 55' ( Карташов Дмитрий ( 55') • Савичев Константин • Чочиев Алан 27' ( Хохлачёв Александр ( 27' • Гарновский Мераб 84') • Кулишев Артём 58'
Запасные: Оразов Рамазан • Морозов Виктор • Юнусов Руслан • Ярусов Даниил • Глушков Никита Сергеевич
Абаев Илья • Герчиков Леонид • Бартасевич Владимир • Молодняков Данила • 34'Алексеев Андрей 85' ( Никитенков Алексей ( 85') • Сулейманов Никита • Соколов Артём 27' 74' ( Великородный Дмитрий ( 74') • Завезён Юрий 90' ( Левин Гаррик ( 90') • Молтенинов Илья • Пиняев Сергей 83' ( Ляхов Константин ( 83') • Канищев Александр 64' ( Тюменцев Даниил ( 64')
Запасные: Радионов Александр • Рудковский Егор
24 апреля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Торпедо Москва, Факел, Волгарь, Чертаново, Нефтехимик, Краснодар-2, Текстильщик, Чайка