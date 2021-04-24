«Алания» вырвала победу над «Акроном»

|
24 Апреля 2021, 16:59,
|
|
В рамках 38-го тура первенства ФНЛ прошел матч между «Акроном» и «Аланией». Клуб из Владикавказа одержал победу со счетом 2:1.
«Алания» набрала 68 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, а «Акрон» располагается на 17-й строчке.
Протокол игры
|53' Гурциев Батраз (0:1)
|(1:1) Делькин Артём 77'
|90' Магомедов Бутта (1:2)
Волков Сергей • Садыков Булат • Чичерин Никита • Жестоков Максим • Босов Александр 63' ( Феррейра Херман ( 63') • Килин Антон 82' ( Баланович Сергей ( 82') • Газданов Артур 68' ( Эмини Сефер ( 68') • Нихаев Всеволод 46' ( Герюгов Азнаур ( 46') • Майрович Максим • Чудин Иван • Гираев Карим 5' 75' ( Делькин Артём ( 75' ) 88'
Запасные: Литвин Дмитрий • Потапов Андрей • Пьянченко Василий • Бидловский Давид • Ятченко Дмитрий • Гойло Никита • Квеквескири Даур
Солдатенко Ростислав • Багаев Алан • Засеев Азамат • 76'Кочиев Хетаг • Качмазов Сослан • Хабалов Алан • Гиоргобиани Николай 90' ( Хугаев Алан ( 90') • Магомедов Бутта • Гурциев Батраз 74' ( Хадарцев Батраз ( 74') • Хосонов Хетаг 69' ( Дзахов Давид ( 69') • Машуков Ислам 21' 80' ( Хубулов Владимир ( 80')
Запасные: Гогниев Руслан • Цараев Алан • Кобесов Дмитрий • Кокоев Батрадз • Рашид Содик • Бутаев Аллон • Кобесов Давид • Натабашвили Георгий
24 апреля.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Алания, Акрон