ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Алания» вырвала победу над «Акроном»

24 Апреля 2021, 16:59,

В рамках 38-го тура первенства ФНЛ прошел матч между «Акроном» и «Аланией». Клуб из Владикавказа одержал победу со счетом 2:1.

«Алания» набрала 68 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, а «Акрон» располагается на 17-й строчке.

Протокол игры  
Акрон 1:2 Алания
    53' Гурциев Батраз (0:1)
(1:1) Делькин Артём 77'    
    90' Магомедов Бутта (1:2)
Волков Сергей Садыков Булат Чичерин Никита Жестоков Максим Босов Александр   63' (Феррейра Херман (   63') Килин Антон   82' (Баланович Сергей (   82') Газданов Артур   68' (Эмини Сефер (   68') Нихаев Всеволод   46' (Герюгов Азнаур (   46') Майрович Максим Чудин Иван Гираев Карим   5'   75' (Делькин Артём (   75'   88')
Запасные: Литвин Дмитрий Потапов Андрей Пьянченко Василий Бидловский Давид Ятченко Дмитрий Гойло Никита Квеквескири Даур
Солдатенко Ростислав Багаев Алан Засеев Азамат   76' Кочиев Хетаг Качмазов Сослан Хабалов Алан Гиоргобиани Николай   90' (Хугаев Алан (   90') Магомедов Бутта Гурциев Батраз   74' (Хадарцев Батраз (   74') Хосонов Хетаг   69' (Дзахов Давид (   69') Машуков Ислам   21'   80' (Хубулов Владимир (   80')
Запасные: Гогниев Руслан Цараев Алан Кобесов Дмитрий Кокоев Батрадз Рашид Содик Бутаев Аллон Кобесов Давид Натабашвили Георгий
24 апреля.

 

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Алания, Акрон
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