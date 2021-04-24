«Шинник» отобрал очки у «Крыльев Советов», «Велес» обыграл «Иртыш»

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24 Апреля 2021, 16:06,
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Состоялись очередные матчи 38-го тура первенства ФНЛ.
Ярославский «Шинник» встречался с самарскими «Крыльями Советов». Поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2.
Столичный «Велес» на своем поле принимал омский «Иртыш». Москвичи отпраздновали победу со счетом 2:1.
Протокол игры
|Шинник
|2:2
|Крылья Советов
|17' Ефремов Дмитрий (0:1)
|(1:1) Самойлов Дмитрий 31'
|85' Сергеев Иван (1:2)
|(2:2) Самойлов Дмитрий 90'
Матюша Максим • Игнатович Павел 28' 70' ( Тананеев Дмитрий ( 70' ) • 84'Покидышев Николай • Стешин Евгений • Поляков Максим • Зинков Вячеслав 40' 46' ( Азявин Илья ( 46') • Сикоев Асланбек 59' ( Голуб Никита ( 59' ) • 89'Носов Александр 73' ( Самодин Сергей ( 73') • Каретник Сергей 23' 80' ( Самсонов Артём Сергеевич ( 80') • Самойлов Дмитрий • 12'Низамутдинов Эльдар
Запасные: Гонгапшев Альбек • Щербаков Константин • Зириков Николай • Игнатенко Владислав • Дорофеев Никита • Щадин Артём • Стрелов Евгений
Овсянников Богдан • Полуяхтов Владимир • Чернов Никита • Божин Сергей • Комбаров Дмитрий 30' 83' ( Якуба Денис ( 83') • Хади Сафаа 53' 58' ( Алвеш Рикарду ( 58') • Ефремов Дмитрий 66' ( Сергеев Иван ( 66') • Горшков Юрий 58' ( Витюгов Максим ( 58') • Кабутов Дмитрий • Голенков Егор • Сарвели Владислав 66' ( Ежов Роман ( 66')
Запасные: Канунников Максим • Фролов Евгений • Солдатенков Александр • Прищепа Дмитрий • Ломаев Иван • Зеффан Мехди • Корниленко Сергей
24 апреля.
Протокол игры
|(1:0) Малания Диего 49'
|54' Визнович Илья (1:1)
|(2:1) Н'Диай Лассана 61'
Косаревский Пётр • Кахидзе Александр • Ботака-Иобома Эрвинг • 86'Малания Диего • Котов Павел • 77'Родионов Кирилл 65' ( Кирсанов Никита ( 65') • Осипов Александр • Чуканов Андреа 59' ( Фищенко Руслан ( 59') • Гаракоев Сейт-Даут 54' 55' ( Федчук Артём ( 55') • Галоян Артур 80' ( Джамалутдинов Тамирлан ( 80') • Н'Диай Лассана 45' 77' ( Йосипой Мариус ( 77')
Запасные: Елисеев Александр • Вакулич Алексей • Овчинников Павел • Боковой Андрей
Полетаев Владислав • Шмыков Артём • Магадиев Денис • 49'Морозов Кирилл 29' ( Пухов Тимур ( 29' ) • 90'Шакуро Павел • Кротов Антон • Подоксёнов Сергей 85' ( Третьяков Артём ( 85') • Киселёв Геннадий 78' ( Бурюкин Илья ( 78') • Киреев Игорь 51' 68' ( Коршунов Иван ( 68' ) • 76'Стефанович Илья • Визнович Илья
Запасные: Ерёменко Илья • Жустьев Никита
24 апреля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Крылья Советов, Шинник, Велес, Иртыш Омск