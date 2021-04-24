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«Шинник» отобрал очки у «Крыльев Советов», «Велес» обыграл «Иртыш»

24 Апреля 2021, 16:06,

Состоялись очередные матчи 38-го тура первенства ФНЛ.

Ярославский «Шинник» встречался с самарскими «Крыльями Советов». Поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Столичный «Велес» на своем поле принимал омский «Иртыш». Москвичи отпраздновали победу со счетом 2:1.

Протокол игры  
Шинник 2:2 Крылья Советов
    17' Ефремов Дмитрий (0:1)
(1:1) Самойлов Дмитрий 31'    
    85' Сергеев Иван (1:2)
(2:2) Самойлов Дмитрий 90'    
Матюша Максим Игнатович Павел   28'   70' (Тананеев Дмитрий (   70'   84') Покидышев Николай Стешин Евгений Поляков Максим Зинков Вячеслав   40'   46' (Азявин Илья (   46') Сикоев Асланбек   59' (Голуб Никита (   59'   89') Носов Александр   73' (Самодин Сергей (   73') Каретник Сергей   23'   80' (Самсонов Артём Сергеевич (   80') Самойлов Дмитрий   12' Низамутдинов Эльдар
Запасные: Гонгапшев Альбек Щербаков Константин Зириков Николай Игнатенко Владислав Дорофеев Никита Щадин Артём Стрелов Евгений
Овсянников Богдан Полуяхтов Владимир Чернов Никита Божин Сергей Комбаров Дмитрий   30'   83' (Якуба Денис (   83') Хади Сафаа   53'   58' (Алвеш Рикарду (   58') Ефремов Дмитрий   66' (Сергеев Иван (   66') Горшков Юрий   58' (Витюгов Максим (   58') Кабутов Дмитрий Голенков Егор Сарвели Владислав   66' (Ежов Роман (   66')
Запасные: Канунников Максим Фролов Евгений Солдатенков Александр Прищепа Дмитрий Ломаев Иван Зеффан Мехди Корниленко Сергей
24 апреля.
Протокол игры 
Велес Москва 2:1 Иртыш Омск
(1:0) Малания Диего 49'    
    54' Визнович Илья (1:1)
(2:1) Н'Диай Лассана 61'    
Косаревский Пётр  Кахидзе Александр  Ботака-Иобома Эрвинг   86'  Малания Диего  Котов Павел   77'  Родионов Кирилл   65' (Кирсанов Никита (   65' Осипов Александр  Чуканов Андреа   59' (Фищенко Руслан (   59' Гаракоев Сейт-Даут   54'   55' (Федчук Артём (   55' Галоян Артур   80' (Джамалутдинов Тамирлан (   80' Н'Диай Лассана   45'   77' (Йосипой Мариус (   77')
Запасные: Елисеев Александр  Вакулич Алексей  Овчинников Павел  Боковой Андрей
Полетаев Владислав  Шмыков Артём  Магадиев Денис   49'  Морозов Кирилл   29' (Пухов Тимур (   29'   90' Шакуро Павел  Кротов Антон  Подоксёнов Сергей   85' (Третьяков Артём (   85' Киселёв Геннадий   78' (Бурюкин Илья (   78' Киреев Игорь   51'   68' (Коршунов Иван (   68'   76' Стефанович Илья  Визнович Илья
Запасные: Ерёменко Илья  Жустьев Никита
 24 апреля.

 

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Крылья Советов, Шинник, Велес, Иртыш Омск
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