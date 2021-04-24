«Оренбург» обыграл «Нижний Новгород» в ключевом матче ФНЛ

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24 Апреля 2021, 14:56,
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В ключевом матче в споре за второе место ФНЛ, которое даёт прямую путёвку в Премьер-лиге, сошлись «Оренбург» и «Нижний Новгород». Судьбу поединка решили голы Дмитрия Воробьёва в конце первого тайма. У соперника на 89-й минуте отличился Кирилл Гоцук - 2:1. «Оренбург» обошел в таблице сегодняшнего соперника.
В параллельном матче «Енисей» со «Спартаком» обменивались голами, а победа в итоге досталась хозяевам поля (4:2). По дублю на счету Хуана Лескано и Михаила Игнатова.
Протокол игры
|(1:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 34'
|(2:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 45'
|89' Гоцук Кирилл (2:1)
Климович Андрей 30' ( Кеняйкин Алексей ( 30') • Гойкович Ренато • Малых Андрей • Сиваков Михаил • Аюпов Тимур 70' ( Миронов Алексей ( 70') • Палиенко Максим 44' 71' ( Козлов Андрей ( 71') • Бреев Сергей 59' ( Нойок Александр ( 59') • Воробьёв Дмитрий Дмитриевич • 38'Капленко Кирилл • Ткачук Денис • Фамейе Джоэль 57'
Запасные: Масловский Александр • Эктов Александр • Мамин Артём • Прудников Николай • Скворцов Алексей • Смирнов Александр • Козлов Савелий
Анисимов Артур • Маляров Кирилл • Шумских Алексей • Темников Иван • Гоцук Кирилл • Калинский Николай 71' ( Попов Артём ( 71' ) • 85'Гащенков Михаил • Каккоев Никита • 80'Янсане Момо 56' ( Сулейманов Тимур ( 56') • Султонов Мухаммад 75' ( Горбунов Игорь ( 75') • Кавтарадзе Бека
Запасные: Сапета Александр • Зуйков Сергей • Шарипов Альберт • Сысуев Николай • Ставпец Александр • Гогличидзе Лео • Комолов Павел • Эдиев Исмаил
24 апреля.
Протокол игры
|9' Игнатов Михаил (0:1)
|(1:1) Билоног Дмитрий 16'
|(2:1) Лескано Хуан 59'
|63' Игнатов Михаил (2:2)
|(3:2) Песиков Евгений 75'
|(4:2) Лескано Хуан 79'
Опарин Михаил • Марков Николай 57' 85' ( Абрамов Артём ( 85') • Цховребов Валерий • Кичин Валерий • Сухомлинов Максим • Ланин Олег • Раздорских Никита 90' ( Самойлов Денис ( 90') • Билоног Дмитрий 46' ( Песиков Евгений ( 46') • Иванов Егор 71' ( Ломакин Александр ( 71') • Глушков Никита Андреевич • Лескано Хуан 87' ( Карлук Илья ( 87')
Запасные: Ребров Дмитрий • Елеев Максим • Рукас Андрюс • Комков Михаил • Гарбуз Константин • Галимов Александр
Акмурзин Тимур • Миронов Леонид • 90'Детенышев Илья • Петрунин Даниил • Воропаев Артём • Лайкин Максим • Сунгатулин Фаниль • Мельников Степан 65' ( Шитов Виталий ( 65') • Игнатов Михаил • 86'Оганесян Степан • Роша Педро 77' ( Шитов Владислав ( 77')
Запасные: Ташаев Александр • Шитов Антон • Муминов Ильяс • Голятов Илья • Голосов Илья
24 апреля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Оренбург, Нижний Новгород