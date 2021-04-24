«Оренбург» обыграл «Нижний Новгород» в ключевом матче ФНЛ

В ключевом матче в споре за второе место ФНЛ, которое даёт прямую путёвку в Премьер-лиге, сошлись «Оренбург» и «Нижний Новгород». Судьбу поединка решили голы Дмитрия Воробьёва в конце первого тайма. У соперника на 89-й минуте отличился Кирилл Гоцук - 2:1. «Оренбург» обошел в таблице сегодняшнего соперника.

В параллельном матче «Енисей» со «Спартаком» обменивались голами, а победа в итоге досталась хозяевам поля (4:2). По дублю на счету Хуана Лескано и Михаила Игнатова.