ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Оренбург» обыграл «Нижний Новгород» в ключевом матче ФНЛ

24 Апреля 2021, 14:56,

В ключевом матче в споре за второе место ФНЛ, которое даёт прямую путёвку в Премьер-лиге, сошлись «Оренбург» и «Нижний Новгород». Судьбу поединка решили голы Дмитрия Воробьёва в конце первого тайма. У соперника на 89-й минуте отличился Кирилл Гоцук - 2:1. «Оренбург» обошел в таблице сегодняшнего соперника.

В параллельном матче  «Енисей» со «Спартаком» обменивались голами, а победа в итоге досталась хозяевам поля (4:2). По дублю на счету Хуана Лескано и Михаила Игнатова.

Протокол игры  
Оренбург 2:1 Нижний Новгород
(1:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 34'    
(2:0) Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 45'    
    89' Гоцук Кирилл (2:1)
Климович Андрей   30' (Кеняйкин Алексей (   30') Гойкович Ренато Малых Андрей Сиваков Михаил Аюпов Тимур   70' (Миронов Алексей (   70') Палиенко Максим   44'   71' (Козлов Андрей (   71') Бреев Сергей   59' (Нойок Александр (   59') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич   38' Капленко Кирилл Ткачук Денис Фамейе Джоэль   57'
Запасные: Масловский Александр Эктов Александр Мамин Артём Прудников Николай Скворцов Алексей Смирнов Александр Козлов Савелий
Анисимов Артур Маляров Кирилл Шумских Алексей Темников Иван Гоцук Кирилл Калинский Николай   71' (Попов Артём (   71'   85') Гащенков Михаил Каккоев Никита   80' Янсане Момо   56' (Сулейманов Тимур (   56') Султонов Мухаммад   75' (Горбунов Игорь (   75') Кавтарадзе Бека
Запасные: Сапета Александр Зуйков Сергей Шарипов Альберт Сысуев Николай Ставпец Александр Гогличидзе Лео Комолов Павел Эдиев Исмаил
24 апреля.
Протокол игры  
Енисей 4:2 Спартак-2
    9' Игнатов Михаил (0:1)
(1:1) Билоног Дмитрий 16'    
(2:1) Лескано Хуан 59'    
    63' Игнатов Михаил (2:2)
(3:2) Песиков Евгений 75'    
(4:2) Лескано Хуан 79'    
Опарин Михаил Марков Николай   57'   85' (Абрамов Артём (   85') Цховребов Валерий Кичин Валерий Сухомлинов Максим Ланин Олег Раздорских Никита   90' (Самойлов Денис (   90') Билоног Дмитрий   46' (Песиков Евгений (   46') Иванов Егор   71' (Ломакин Александр (   71') Глушков Никита Андреевич Лескано Хуан   87' (Карлук Илья (   87')
Запасные: Ребров Дмитрий Елеев Максим Рукас Андрюс Комков Михаил Гарбуз Константин Галимов Александр
Акмурзин Тимур Миронов Леонид   90' Детенышев Илья Петрунин Даниил Воропаев Артём Лайкин Максим Сунгатулин Фаниль Мельников Степан   65' (Шитов Виталий (   65') Игнатов Михаил   86' Оганесян Степан Роша Педро   77' (Шитов Владислав (   77')
Запасные: Ташаев Александр Шитов Антон Муминов Ильяс Голятов Илья Голосов Илья
24 апреля.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Оренбург, Нижний Новгород
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