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«СКА-Хабаровск» не смог победить «Томь»

24 Апреля 2021, 10:09,

В рамках 38-го тура первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал «Томь». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В составе хозяев забил Матусевич, за гостей отметился Кривцов.

После этой встречи «Томь» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице, а «СКА-Хабаровск» располагается на девятом месте.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск 1:1 Томь
    21' Кривцов Никита (0:1)
(1:1) Мартусевич Максим 32'    
Сугробов Владимир Иллой-Айет Владис-Эммерсон Суслов Кирилл Грачёв Глеб   46' (Батютин Андрей (   46') Колесниченко Кирилл Никифоров Владислав Барков Дмитрий   40' Георгиевский Святослав Мартусевич Максим   19' Назаров Евгений Николаевич   15'   28' (Малеев Артемий (   28') Булия Эдуард   61' (Базелюк Константин (   61')
Запасные: Оанча Евгений Иванков Даниил Городовой Алексей Кырнац Георгий Илик Василий Тарадуда Денис Мануйлов Роман Першин Юрий
Конюхов Евгений Пенчиков Даниил Зуев Илья Сакович Александр Синяк Антон Лапшов Иван Симонян Артём Талалай Денис Кривцов Никита   10' Файзуллин Дэнис Косарев Кирилл
Запасные: Дмитриев Максим II Леонов Олег Арапов Дмитрий Андреев Иван Давыдов Денис Мильдзихов Давид Денисов Виталий Зубчихин Никита
24 апреля.

 

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Томь, СКА-Хабаровск
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