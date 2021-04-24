«СКА-Хабаровск» не смог победить «Томь»

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24 Апреля 2021, 10:09,
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В рамках 38-го тура первенства ФНЛ «СКА-Хабаровск» принимал «Томь». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. В составе хозяев забил Матусевич, за гостей отметился Кривцов.
После этой встречи «Томь» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице, а «СКА-Хабаровск» располагается на девятом месте.
Протокол игры
|СКА-Хабаровск
|1:1
|Томь
|21' Кривцов Никита (0:1)
|(1:1) Мартусевич Максим 32'
Сугробов Владимир • Иллой-Айет Владис-Эммерсон • Суслов Кирилл • Грачёв Глеб 46' ( Батютин Андрей ( 46') • Колесниченко Кирилл • Никифоров Владислав • Барков Дмитрий • 40'Георгиевский Святослав • Мартусевич Максим • 19'Назаров Евгений Николаевич 15' 28' ( Малеев Артемий ( 28') • Булия Эдуард 61' ( Базелюк Константин ( 61')
Запасные: Оанча Евгений • Иванков Даниил • Городовой Алексей • Кырнац Георгий • Илик Василий • Тарадуда Денис • Мануйлов Роман • Першин Юрий
Конюхов Евгений • Пенчиков Даниил • Зуев Илья • Сакович Александр • Синяк Антон • Лапшов Иван • Симонян Артём • Талалай Денис • Кривцов Никита • 10'Файзуллин Дэнис • Косарев Кирилл
Запасные: Дмитриев Максим II • Леонов Олег • Арапов Дмитрий • Андреев Иван • Давыдов Денис • Мильдзихов Давид • Денисов Виталий • Зубчихин Никита
24 апреля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Томь, СКА-Хабаровск