Левников, отстранённый от судейства в РПЛ, назначен на центральный матч ФНЛ

Футбольный рефери Кирилл Левников, которого отстранили от работы на поединках российской Премьер-лиги, получил назначение на матч 38-го тура первенства ФНЛ между «Оренбургом» и «Нижним Новгородом». Об этом рапортует пресс-служба турнира.

Напомним, что Левникова отстранили от работы в элитном дивизионе после поединка «Локомотив» - «Спартак», состоявшегося в рамках 25-го тура Премьер-лиги.

Матч «Оренбург» - «Нижний Новгород» пройдет в субботу, 24-го апреля. Начало встречи запланировано в 13:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а гости идут на второй строчке.