ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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Левников, отстранённый от судейства в РПЛ, назначен на центральный матч ФНЛ

21 Апреля 2021, 11:31,

Футбольный рефери Кирилл Левников, которого отстранили от работы на поединках российской Премьер-лиги, получил назначение на матч 38-го тура первенства ФНЛ между «Оренбургом» и «Нижним Новгородом». Об этом рапортует пресс-служба турнира.

Напомним, что Левникова отстранили от работы в элитном дивизионе после поединка «Локомотив» - «Спартак», состоявшегося в рамках 25-го тура Премьер-лиги.

Матч «Оренбург» - «Нижний Новгород» пройдет в субботу, 24-го апреля. Начало встречи запланировано в 13:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а гости идут на второй строчке.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Оренбург, Нижний Новгород, Кирилл Левников
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