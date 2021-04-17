«Торпедо» ушло от поражения в матче с «Аланией»

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17 Апреля 2021, 19:12,
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«Алания» с «Торпедо» провели ключевой матч в борьбе за зону стыковых матчей ФНЛ. Команда из Владикавказа открыла счет достаточно быстро, Батраз Гурциев забил уже на 18-й минуте. Москвичи свой шанс использовали лишь за две минуты до финального свистка, когда Артём Самсонов восстановил паритет ударом с 11 метров - 1:1.
«Алания» остается четвертой с отрывом от «Торпедо» в два очка.
Протокол игры
|Алания
|1:1
|Торпедо Москва
|(1:0) Гурциев Батраз 18'
|88' Самсонов Артём Владимирович (1:1)
Солдатенко Ростислав • Кочиев Хетаг • 90'Засеев Азамат • Шавлохов Давид 68' ( Багаев Алан ( 68') • Хабалов Алан 58' ( Бутаев Аллон ( 58' ) • 80'Гиоргобиани Николай • 90'Магомедов Бутта • Качмазов Сослан • Гурциев Батраз 67' ( Кобесов Давид ( 67') • Машуков Ислам 83' ( Хубулов Владимир ( 83' ) • 85'Хосонов Хетаг 71' ( Хугаев Алан ( 71')
Запасные: Гогниев Руслан • Созанов Арсен • Кобесов Дмитрий • Кокоев Батрадз • Рашид Содик • Дзахов Давид • Натабашвили Георгий
Ботнарь Виталий • Магаль Руслан 46' ( Козлов Данила ( 46') • Евдокимов Андрей 46' ( Каплиенко Александр ( 46') • Шоркин Максим • Самсонов Артём Владимирович • 79'Рязанцев Александр • 1'Нетфуллин Равиль 80' ( Баланюк Денис ( 80' ) • 90'Дворецков Филипп • Лебеденко Игорь • 90'Кравчук Андрей • Калмыков Амур 60' ( Кертанов Константин ( 60')
Запасные: Шкофлек Жига • Гордюшенко Астемир • Довбня Александр • Орехов Александр • Лях Андрей
17 апреля.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Торпедо Москва, Алания