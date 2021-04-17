«Торпедо» ушло от поражения в матче с «Аланией»

«Алания» с «Торпедо» провели ключевой матч в борьбе за зону стыковых матчей ФНЛ. Команда из Владикавказа открыла счет достаточно быстро, Батраз Гурциев забил уже на 18-й минуте. Москвичи свой шанс использовали лишь за две минуты до финального свистка, когда Артём Самсонов восстановил паритет ударом с 11 метров - 1:1.

«Алания» остается четвертой с отрывом от «Торпедо» в два очка.