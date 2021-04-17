ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Торпедо» ушло от поражения в матче с «Аланией»

17 Апреля 2021, 19:12,

«Алания» с «Торпедо» провели ключевой матч в борьбе за зону стыковых матчей ФНЛ. Команда из Владикавказа открыла счет достаточно быстро, Батраз Гурциев забил уже на 18-й минуте. Москвичи свой шанс использовали лишь за две минуты до финального свистка, когда Артём Самсонов восстановил паритет ударом с 11 метров - 1:1.

«Алания» остается четвертой с отрывом от «Торпедо» в два очка.

Протокол игры  
Алания 1:1 Торпедо Москва
(1:0) Гурциев Батраз 18'    
    88' Самсонов Артём Владимирович (1:1)
Солдатенко Ростислав Кочиев Хетаг   90' Засеев Азамат Шавлохов Давид   68' (Багаев Алан (   68') Хабалов Алан   58' (Бутаев Аллон (   58'   80') Гиоргобиани Николай   90' Магомедов Бутта Качмазов Сослан Гурциев Батраз   67' (Кобесов Давид (   67') Машуков Ислам   83' (Хубулов Владимир (   83'   85') Хосонов Хетаг   71' (Хугаев Алан (   71')
Запасные: Гогниев Руслан Созанов Арсен Кобесов Дмитрий Кокоев Батрадз Рашид Содик Дзахов Давид Натабашвили Георгий
Ботнарь Виталий Магаль Руслан   46' (Козлов Данила (   46') Евдокимов Андрей   46' (Каплиенко Александр (   46') Шоркин Максим Самсонов Артём Владимирович   79' Рязанцев Александр   1' Нетфуллин Равиль   80' (Баланюк Денис (   80'   90') Дворецков Филипп Лебеденко Игорь   90' Кравчук Андрей Калмыков Амур   60' (Кертанов Константин (   60')
Запасные: Шкофлек Жига Гордюшенко Астемир Довбня Александр Орехов Александр Лях Андрей
17 апреля.

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Торпедо Москва, Алания
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