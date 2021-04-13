​Матч первенства ФНЛ впервые будет судить женщина

Впервые в истории матч первенства ФНЛ будет судить женщина. Анастасия Пустовойтова получила назначение на игру тридцать седьмого тура, в которой на футбольном поле сразятся «Чертаново» и «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается на страницах официального сайта ФНЛ.

Игра между «Чертаново» и «СКА-Хабаровском» пройдёт в ближайшую субботу, семнадцатого апреля.

Стоит отметить, что у Анастасии Пустовойтовой достаточно богатый опыт работы на высоком уровне. Два года назад она обслуживала финал женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной».