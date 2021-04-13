​Матч первенства ФНЛ впервые будет судить женщина

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13 Апреля 2021, 15:19,
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Впервые в истории матч первенства ФНЛ будет судить женщина. Анастасия Пустовойтова получила назначение на игру тридцать седьмого тура, в которой на футбольном поле сразятся «Чертаново» и «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается на страницах официального сайта ФНЛ.
Игра между «Чертаново» и «СКА-Хабаровском» пройдёт в ближайшую субботу, семнадцатого апреля.
Стоит отметить, что у Анастасии Пустовойтовой достаточно богатый опыт работы на высоком уровне. Два года назад она обслуживала финал женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: СКА-Хабаровск, Чертаново, Анастасия Пустовойтова