ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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​Матч первенства ФНЛ впервые будет судить женщина

13 Апреля 2021, 15:19,

Впервые в истории матч первенства ФНЛ будет судить женщина. Анастасия Пустовойтова получила назначение на игру тридцать седьмого тура, в которой на футбольном поле сразятся «Чертаново» и «СКА-Хабаровск». Об этом сообщается на страницах официального сайта ФНЛ.

Игра между «Чертаново» и «СКА-Хабаровском» пройдёт в ближайшую субботу, семнадцатого апреля.

Стоит отметить, что у Анастасии Пустовойтовой достаточно богатый опыт работы на высоком уровне. Два года назад она обслуживала финал женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: СКА-Хабаровск, Чертаново, Анастасия Пустовойтова
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