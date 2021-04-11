Как сложились футбольные карьеры лучших бомбардиров ФНЛ

Несколько дней назад «Крылья Советов» обыграли московское «Динамо» в рамках четвертьфинального поединка Кубка России. Один из двух мячей забил Иван Сергеев. Этот мяч стал для форварда 35-м в 39-ти матчах текущего сезона. Получивший прозвище «Иван-Машина», форвард не собирается останавливаться на достигнутом. До «вечного» рекорда Андрея Федькова (38 голов) ему не хватает всего четырёх забитых мячей.

Уже этой зимой талантливого форварда, который четвёртый сезон становится лучшим бомбардиром тех лиг, в которых выступает, пытался перехватить московский «Локомотив». Сергеев чётко дал понять, что намерен выйти в РПЛ вместе с «Крыльями Советов» и навести там шороху. Получится ли это сделать или Сергеева «приберёт» клуб с более «толстым кошельком»? И как сложились судьбы других лучших бомбардиров второго по значимости дивизиона России? Ответить на эти вопросы постараемся в текущей статье.

Через месяц Сергееву исполнится 26 лет. Самое время пробовать себя в РПЛ. До сегодняшнего дня количество матчей в высших лигах у Ивана всего семь. Правда, элитный дивизион был в Латвии, где нападающий выступал на правах аренды за «Ригу». В остальном, развитие карьеры у Сергеева полностью поступательно. От самых низов («Строгино») до лидера ФНЛ («Крыльев Советов»). Отметим, что в стане самарского клуба «Иван-Машина» оказался через московское «Торпедо», в составе которого стал лучшим бомбардиром прошлого «короткого» сезона. А совсем недавно Сергеев стал рекордсменом ФНЛ, забив больше, чем Руслан Мухаметшин. Экс-игрок саранской «Мордовии» наколотил 31 мяч в самом «длинном» сезоне ФНЛ 2011/2012 годов.

Путь Мухаметшина очень похож на дорогу Сергеева. Он также прошёл все стадии нашего футбола, оказавшись в лидере ФНЛ. Вместе с ним вышел в РПЛ, где стал лучшим бомбардиром среди российских игроков (11 мячей в сезоне 2012/2013). Исключение от «Ивана-Машины» лишь в том, что Руслану был уже 31 год, когда он оказался в элитном российском дивизионе. Поздновато… Затем последовал переход в «Рубин» в желании завершить карьеру в родном городе, но проявить себя вне «Мордовии» форварду не удалось. Как итог, возвращение в любимый Саранск и завершение карьеры в возрасте 38 лет.

Рекорд Мухаметшина многие считают достаточно спорным. Ещё бы, обычно сезон в ФНЛ длится 38 матчей, а форварду «Мордовии» удалось сыграть в 50-и играх. Неудивительно, что он стал лучшим. Поэтому, по соотношению голов к количеству матчей лучшим является Кирилл Панченко, отметившийся 24-ю голами в 38 матчах сезона 2016/2017. В тот год форвард выступал за московское «Динамо» на правах аренды из ЦСКА. Безусловно, «Динамо» было настоящим гегемоном ФНЛ, чем-то напоминающим нынешние «Крылья Советов». Вернувшись вместе с «бело-голубыми» в РПЛ заметно сбавил в результативности, перебравшись в последствие в «Тамбов», а затем в тульский «Арсенал». Цвета последнего Панченко защищает и по сей день.

Однако Панченко вошёл в историю нашего футбола не лучшей результативностью во втором по значимости дивизионе страны, а тем, что получил вызов в национальную сборную из ФНЛ. При этом Панченко не просто просидел на скамейке запасных, а даже сыграл против Катара в течение 10 минут. Это время стало пока что крайним для форварда в рамках выступления за сборную России.

На одну игру больше в национальной команде провёл лучший бомбардир первого дивизиона России Андрей Федьков. В 2001 году он отыграл целый тайм в победной гостевой встрече против Югославии, а затем провёл 25 минут в поединке с Люксембургом. К тому моменту форвард уже имел звание лучшего бомбардира первого дивизиона 2000 года в составе «Сокола», но рекорд Федьков установил в сезоне 2004 года, когда защищал цвета грозненского «Терека». Отметим, что всего свои мячи Андрей забил в 42 матчах, именно столько предстоит сыграть в общей сложности и Сергееву. На момент установления рекорда Федькову было 33 года. В дальнейшем форвард доигрывал свой век в командах низших лиг.

Каждый из лучших бомбардиров ФНЛ непременно оставлял яркий след в истории лиги. Однако с ходу проявить себя в РПЛ удалось лишь Мухаметшину, но и он, как оказалось, стал героем лишь одной команды. Ивану Сергееву стоит пожелать не терять своего настроя на правильное отношение к делу. Перед собой игрок ставит самую высокую цель – попадание в сборную России. Хочется верить, что «Иван-Машина» её достигнет.

Константин Лицин