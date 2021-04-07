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Потенциальный наставник «Уфы» Стукалов ушёл из «Велеса»

07 Апреля 2021, 23:42,

Главный тренер Алексей Стукалов уходит из «Велеса».

«Мы благодарим Алексея Борисовича за совместную работу, незабываемые эмоции побед и время, которое мы провели вместе», - гласит сообщение пресс-службы московского клуба.

Стукалову 37 лет, с «Велесом» он сотрудничал на протяжении последних двух лет. В текущем сезоне команда идет на восьмом месте в ФНЛ.

Отметим, что Алексей Стукалов рассматривался «Уфой» в качестве преемника подавшего в отставку Рашида Рахимова. Президент клуба из Башкортостана Шамиль Газизов после игры с «Ахматом» сообщил, что имя нового наставника объявит в четверг.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Уфа, Велес, Алексей Стукалов
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