Потенциальный наставник «Уфы» Стукалов ушёл из «Велеса»

Главный тренер Алексей Стукалов уходит из «Велеса».

«Мы благодарим Алексея Борисовича за совместную работу, незабываемые эмоции побед и время, которое мы провели вместе», - гласит сообщение пресс-службы московского клуба.

Стукалову 37 лет, с «Велесом» он сотрудничал на протяжении последних двух лет. В текущем сезоне команда идет на восьмом месте в ФНЛ.

Отметим, что Алексей Стукалов рассматривался «Уфой» в качестве преемника подавшего в отставку Рашида Рахимова. Президент клуба из Башкортостана Шамиль Газизов после игры с «Ахматом» сообщил, что имя нового наставника объявит в четверг.