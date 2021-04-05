Конец проекта «Чертаново» как профессионального клуба

«Чертаново» на прошлой неделе объявил об уходе директора Николая Ларина. Вкупе с местом в подвале ФНЛ это намекает на закат проекта профессионального клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Клуб «Чертаново» в последние сезоны пытался всех убедить в том, что в российском футболе есть место сказкам. Команда, состоящая целиком из воспитанников собственной академии, выиграла зону ПФЛ, закрепилась в ФНЛ, а в прошлом году реально претендовала на попадание в зоны стыковых матчей. Однако пандемия внесла коррективы, сезон не был доигран, переходные поединки отменили. «Чертаново» остался в ФНЛ.

Минувшим летом все лидеры московской команды вместе с главным тренером Игорем Осинькиным отправились в «Крылья Советов». Пока самарцы уверенно на всех парах летят в Премьер-лигу, «Чертаново» с такой же скоростью стремится в ПФЛ. Объявление же об уходе главного идеолога проекта Николая Ларина только подтверждает мысль, что история больших амбиций завершается.

В «Чертаново» действительно была мечта добраться до Премьер-лиги своими силами. Эта идея вынашивалась, когда коллектив был середняком ПФЛ. Именно по этой причине в какой-то момент «черти» перестали отпускать своих воспитанников — они нужны были себе.

Проблема была в том, что спортивные амбиции никак не соотносились с финансовым положением. Вливать бюджетные деньги в клуб «Чертаново» никто не собирался. Академию поддерживают власти города, но тратить эти средства на профессиональный клуб было нельзя. Найти спонсоров ещё одной московской команде было задачей нереальной. Единственным способом заработка оставались футболисты, но это противоречило спортивным целям. При этом деньги нужны были, так как даже с довольно небольшими зарплатами расходы из-за разъездов по всей стране были довольно существенными.

Ходит история (и косвенно она подтверждается), что «Чертаново» в прошлом сезоне получил необходимое финансирование, говоря обыденным языком, под залог прав на футболистов. Ставка была понятная — пробиться в Премьер-лигу, раскрутить футболистов, продать их и отбить своеобразные инвестиции. Если уж «Чертаново» из ФНЛ продавал Умярова, Глушенкова и Зиньковского в Премьер-лигу, то из элиты это было бы ещё проще.

Однако, как уже отмечалось выше, «Чертаново» по независящим от себя причинам не смог добиться повышения в классе. Летом концепция «инвестора» поменялась, и он увидел больше перспектив в продвижении «Крыльев Советов», которые, как известно, имеют вдобавок финансовую поддержку властей. Летом 8 футболистов «Чертаново» и главный тренер переехали в Самару.

В московском клубе попробовали восполнить потери новой плеядой собственных воспитанников, но результат оказался неудачным. После 34 матчей «Чертаново» идёт на 20-м месте, отставая на 12 очков от спасительной 16-й позиции. Конечно, из ФНЛ вряд ли вылетят 5 команд, уж как минимум «Тамбов» едва ли окажется в лучшей лиге мира. Однако даже от 15-го «Акрона» «черти» отстают на 10 баллов.

Уход директора академии Николая Ларина лишь подчёркивает вектор движения. Мечта о попадании в Премьер-лигу явью не стала. Можно попробовать зайти на второй круг — обстучать молодёжь в ПФЛ, вновь вернуться в ФНЛ. Однако проблема с финансированием не решится, и всё вновь упрётся в ситуацию, когда спортивные амбиции не будут совпадать с денежными возможностями, и снова придётся идти ва-банк.

Ларин, очевидно, не захотел идти на второй круг, и теперь стоит ждать его появления в другом футбольном проекте. Не зря же зимой его называли в числе претендентов на пост генерального директора «Локомотива». Что касается «Чертаново», то академия продолжит работать в прежнем режиме. Хотя без влияния Ларина вряд ли получится так же эффективно собирать талантливую молодёжь по всей России. Что касается самого клуба, то стоит ждать повторения судьбы «Строгино» — стабильного участника ПФЛ без больших амбиций.

Кроме того, летом стоит ждать перехода Сергея Пиняева. Вряд ли 16-летний талант намерен продолжать карьеру в ПФЛ. Но это уже совсем другая и частная история.

Андрей Центров