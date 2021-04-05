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Калмыков: «С приходом Бородюка в «Торпедо» ничего не изменилось»

05 Апреля 2021, 20:48,

Нападающий «Торпедо» Амур Калмыков рассказал, что изменилось в клубе с приходом Александра Бородюка.

«Не могу сказать, что кардинально что-то изменилось. Только то, что мы начали на тренировках больше играть в сам футбол», - цитирует Калмыкова пресс-служба «Торпедо».

Калмыков сыграл тридцать матчей за московский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил одиннадцать голов и отдал девять голевых передач.

После тридцати четырех туров московское «Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующих «Крыльев Советов» на девятнадцать зачетных баллов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Торпедо Москва, Амур Калмыков
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