Калмыков: «С приходом Бородюка в «Торпедо» ничего не изменилось»

Нападающий «Торпедо» Амур Калмыков рассказал, что изменилось в клубе с приходом Александра Бородюка.

«Не могу сказать, что кардинально что-то изменилось. Только то, что мы начали на тренировках больше играть в сам футбол», - цитирует Калмыкова пресс-служба «Торпедо».

Калмыков сыграл тридцать матчей за московский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, забил одиннадцать голов и отдал девять голевых передач.

После тридцати четырех туров московское «Торпедо» занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидирующих «Крыльев Советов» на девятнадцать зачетных баллов.