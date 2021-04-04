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​«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» интересуются Дембеле

04 Апреля 2021, 13:34,

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса». Как сообщает Mundo Deportivo, французский футболист в настоящий момент находится на распутье. Он может либо продлить контракт с каталонским клубом, либо уйти в другой клуб.

«Барселона» предпочитает сохранить 23-летнего Дембеле, но если он не продлит трудовое соглашение, каталонцы будут вынуждены продавать игрока, ведь его контракт истекает в конце следующего сезона.  

В тридцати пяти матчах нынешнего сезона Усман Дембеле, которого эксперты из transfermarkt оценивают в 50 миллионов евро, забил девять голов и отдал четыре голевых паса.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювентус, Усман Дембеле, Трансферы футбола - лето 2021
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