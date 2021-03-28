«Шиннику» нужен стадион «Спартака», но играть там он не собирается

Стадион имени Фёдора Черенкова, на котором играет команда академии «Спартака», понадобился «Шиннику». Ярославский клуб намерен его арендовать на следующий сезон в качестве запасной арены.

«Это касается лицензирования. Никаких игр мы не собираемся там проводить. Стадион будет резервным», — сообщил глава «Шинника» Валерий Фролов «РБ-Спорту».

В текущем сезоне «Шинник» замыкает турнирную таблицу первого дивизиона, отставая на 17 очков от спасительного 16-го места. До финиша турнира «Шиннику» предстоит провести еще девять матчей.