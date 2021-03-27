Ташуев: «Сборная России должна доминировать, а ФНЛ показалась бы ей адом»

Главный тренер песчанокопской «Чайки» Сергей Ташуев, работавший раньше с «Краснодаром» и «Кубанью», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о сборной России. Напомним, команда Станислава Черчесова в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 года обыграла Мальту (3:1), а в скором времени встретится со Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).

- Сборная России могла сыграть против Мальты получше?

- Вы знаете, мальтийцев обыграть не очень-то легко. Летом 2019 года мы с солигорским «Шахтёром» встречались с «Хиберниансом» в квалификации Лиги Европы и дважды победили только с минимальным счётом – по 1:0. Там был итальянский тренер, иностранцы в составе, крепкие и обученные футболисты. Другое дело, что футболисты сборной России, как показалось, захотели сыграть на классе, но сегодня за такое нередко следует наказание. Те же испанцы имели против греков огромное преимущество, однако играли небрежно и потеряли очки. Французы с украинцам – тоже. Думаю, тренерский штаб сборной России сделает выводы, что нельзя так низко играть в обороне. Надо смелее атаковать и поднимать оборону выше. Возможно, так и было сказано, но футболисты не выполнили установку, я не знаю. В любом случае нельзя в матче условной Мальты прогибаться настолько низко. Нужно играть более агрессивно и наступательно, что показала молодёжная сборная против исландцев.

- Чего ожидаете в матче со Словенией?

- Эта команда посильнее Мальты. Сборная России, учитывая подбор своих футболистов, должна играть в атакующем ключе и доминировать. Те же Алексей Миранчук и Головин, представляющие креативную группу атаки, являются доминантными футболистами, и им нужно быть вверху, а обороняться и быть внизу не их стиль, им там тяжело. Но в то же время команда должна компактно действовать в обороне, чтобы не допускать разрывов.

- Какой результат устроит сборную России?

- Всех всегда устраивает победа, вне зависимости от того, первенство это завода или чемпионат мира, Европы, отборочный этап. Со Словенией матч домашний, и на стадионе будут болельщики, которые обеспечат хорошую поддержку. Надо реализовывать свой потенциал, однозначно нужна победа.

- Три матча за неделю – минус для сборной?

- Я сейчас работаю в ФНЛ, и здесь устроили эксперимент на выживание – приходится играть по три матча в неделю с огромными переездами и перелётами без тренировочного процесса как такового. А для сборной не такая большая проблема один раз за несколько месяцев провести цикл с тремя матчами. Вот турнир ФНЛ показался бы ей адом.

- Головин и Алексей Миранчук пропустили первые дни сбора и присоединились к сборной прямо перед матчем с Мальтой.

- Это нормальное явление. Они играли в своих чемпионатах в ключевых матчах. Сейчас после двух дней отдыха они наверняка сыграют ещё лучше. Они профессионалы, понимают, что такое честь флага, будут биться и стараться.

- Сборная России вправе делать скидку на то, что у неё давно не было больших сборов?

- Да какие тут скидки? Так у каждой сборной, все в одинаковых условиях. Профессиональные футболисты приезжают в сборную – отдайте все силы, а потом восстанавливайтесь в клубах. Тренеры сборных – особая каста. Там нужен выбор тактики, работа над стандартными положениями, психология, ментальность, настрой. Много там не надо делать. Поэтому, я думаю, отсутствие больших сборов не проблема для сборной.