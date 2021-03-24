​Сафонов сыграл за «Краснодар-2» в ФНЛ

Матвей Сафонов восстановился от травмы, но пока что работает со второй командой «Краснодара». В среду двадцатидвухлетний голкипер провёл матч в рамках ФНЛ, в котором «Краснодар-2» проиграл на своём поле «Енисею» со счётом 0:2. Для Сафонова это была первая официальная игра в 2021-м календарном году.

«Краснодар-2» располагается на шестнадцатой позиции в таблице первенства ФНЛ.

Что касается первой команды «Краснодара», то Сафонов в нынешнем сезоне провёл в её составе двадцать матчей во всех соревнованиях. Матвей четыре раза сохранил свои ворота на замке, а в остальных играх пропустил двадцать восемь раз.