​Сафонов сыграл за «Краснодар-2» в ФНЛ

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24 Марта 2021, 17:26,
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Матвей Сафонов восстановился от травмы, но пока что работает со второй командой «Краснодара». В среду двадцатидвухлетний голкипер провёл матч в рамках ФНЛ, в котором «Краснодар-2» проиграл на своём поле «Енисею» со счётом 0:2. Для Сафонова это была первая официальная игра в 2021-м календарном году.
«Краснодар-2» располагается на шестнадцатой позиции в таблице первенства ФНЛ.
Что касается первой команды «Краснодара», то Сафонов в нынешнем сезоне провёл в её составе двадцать матчей во всех соревнованиях. Матвей четыре раза сохранил свои ворота на замке, а в остальных играх пропустил двадцать восемь раз.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар-2, Матвей Сафонов