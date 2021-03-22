Бородюк стал новым наставником «Торпедо»

Новым главным тренером московского «Торпедо» стал Александр Бородюк. Об этом сообщил агент Алексей Сафонов.

В понедельник руководство «автозаводцев» отправило в отставку Сергея Игнашевича, под руководством которого команда долго лидировала в ФНЛ, но в последних матчах играет крайне неудачно и выпала из четверки команд, которые могут претендовать на повышение в классе в новом сезоне.

Бородюк уже занимал данную должность в сезоне 2013/14 и вывел «Торпедо» в Премьер-лигу, обыграв в стыковых матчах «Крылья Советов». Тем не менее, новый контракт не был подписан. После этого Александр Бородюк недолго тренировал «Кайрат», сборную Казахстана и австрийский «Хорн».