Сборная самых дорогих игроков ФНЛ

Прошёл месяц, как закрылось трансферное окно. За месяц новобранцы уже прижились к новым командам, выдавая результат. Кто-то, напротив, ещё пытается найти себя. Иные и вовсе развиваются последовательно, увеличивая свою трансферную стоимость и готовясь к будущим переходам. На сегодняшний день в ФНЛ выступает 22 команды, в которых насчитывается 618 игроков, почти 10% из них (58 игроков) легионеры. Общая трансферная стоимость всех игроков составляет 176,63 млн.евро. До самого дорогого игрока в мире Неймара не дотянули прилично Напомню, что за переход бразильца из «Барселоны» в ПСЖ было уплачено 222 млн.евро.

Но сегодня мы говорим только о «лучшей лиге мира». Поэтому в этой статье рассмотрим одиннадцать самых дорогих игроков ФНЛ по версии авторитетного портала Transfermarkt. В качестве расстановки выберем стандартную схему 4-4-2. А при равенстве стоимости игроков будем учитывать их личную статистику.

Вратарь

Андрей Голубев (550 тыс.евро, «Нефтехимик»)

В начале текущего сезона Андрей Голубев своими сейвами регулярно приносил «Нефтехимику» очки. Его рекорд сезона – пять матчей подряд без пропущенных мячей. Небольшой спад, как и у всей команды сказался на голкипере, который свою последнюю игру провёл в начале марта.

Защитники

Валерий Кичин (800 тыс.евро, «Енисей»)

Кирилл Гоцук (750 тыс.евро, «Нижний Новгород»)

Никита Чернов (1,5 млн. евро, «Крылья Советов»)

Мехди Зеффан (1 млн.евро, «Крылья Советов»)

28-летний Валерий Кичин за двадцать четыре проведённых матча в текущем сезоне забил четыре гола, но ситуация у «Енисея» ещё не спасительная. До зоны вылета 10 очков. В центре «самой дорогой обороны ФНЛ» Кирилл Гоцук, имеющий те же четыре забитых мяча за сезон и Никита Чернов. Последний славится тем, что в июне 2015 года дебютировал за сборную России, не сыграв ни одной минуты в РПЛ. Сегодня он самый дорогой защитник «лучшей лиги мира». По правому флангу будет подключаться к атакам Мехди Зеффан. Алжирец честно отрабатывает свою стоимость в миллион евро. 28-летний защитник имеет пятнадцать матчей за национальную команду и является обладателем Кубка африканских наций 2019 года.

Полузащитники

Антон Зиньковский (2,5 млн.евро, «Крылья Советов»)

Александр Сапета (800 тыс.евро, «Нижний Новгород»)

Рикардо Алвеш (900 тыс.евро, «Крылья Советов»)

Александр Ташаев (1 млн.евро, «Спатак-2»)

Самый дорогой игрок ФНЛ Антон Зиньковский настоящая прима свой команды. В редком случае «Крылья Советов» уходят с поля без передачи или гола 24-летнего полузащитника. В прошлом сезоне Зиньковский по количеству ассистов был третьим в РПЛ, расположившись после Дзюбы и Зелимхана Бакаев. Очевидно, что Зиньковский главная цель ближайшего трансферного окна ТОП-клубов. В центре полузащиты расположились Сапета и Алвеш. Оба опытные бойцы ФНЛ, непременно доказывающие свой уровень. Рикардо в этом сезоне сменил «Оренбург» на «Крылья Советов», добавив вариативности в средней линии самарского клуба.

Нападающие

Иван Сергеев (1,5 млн.евро, «Крылья Советов»)

Владислав Сарвелли (900 тыс.евро, «Крылья Советов»)

Обойтись в линии атаки без лучшего бомбардира лиги Ивана Сергеева, который к текущему моменту забил 27 мячей, и стремиться поставить лучший результат ФНЛ за всю её историю. Сейчас им владеет Руслан Мухаметшин (31 мяч в сезоне 2011/12), абсолютный рекорд первого дивизиона принадлежит Андрею Федькову – 38 голов. Владислав Сарвелли показал яркую игру в прошлом сезоне, перебравшись из «Чертаново» в «Крылья Советов». В текущем первенстве его преследуют травмы, поэтому ярко раскрыться у 23-летнего таланта не получается. Однако, исходя его из его трансферной стоимости, от Сарвелли стоит ожидать результата уже в ближайшее время.

Общая трансферная стоимость команды составила 12,2 млн.евро. В целом, сборная 11 самых дорогих игроков ФНЛ получилась несильно разнообразной. Шесть игроков из «Крыльев Советов», двое из «Нижнего Новгорода», по одному из «Енисея», «Спартака-2» и «Нефтехимика». Нижегородский и самарские клубы лидируют в лиге, Голубев – это больше, чем половина успеха в игре нижнекамцев, Ташаев и Кичин имеют большой опыт выступлений в РПЛ, поэтому их трансферная стоимость на относительно высоком уровне. Любопытно было бы последить за этой командой. Смогли бы они «выжить» в премьер-лиге?

Константин Лицин