Игнашевич ответил на вопрос по поводу возможной отставки

Наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич оценил провальный старт команды в 2021 году - три поражения в четырех официальных матчах после зимнего перерыва. Тренер считает, что его штаб и команда стараются на все 100%, но результата нет, а это главное.

По поводу потенциальной отставки, начинающий специалист ответил следующим образом: «Я уверен в своих силах. Зачем мне задумываться об отставке? У руководство есть механизмы. Ему решать — убрать меня или оставить. Все в их руках», — сказал Игнашевич «РБ-Спорт».

Добавим, что «автозаводцы» выпали из топ-четверки команд, которые имеют шансы попасть в Премьер-лигу на следующий сезон.