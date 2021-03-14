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Игнашевич ответил на вопрос по поводу возможной отставки

14 Марта 2021, 18:38,

Наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич оценил провальный старт команды в 2021 году - три поражения в четырех официальных матчах после зимнего перерыва.  Тренер считает, что его штаб и команда стараются на все 100%, но результата нет, а это главное.

По поводу потенциальной отставки, начинающий специалист ответил следующим образом: «Я уверен в своих силах. Зачем мне задумываться об отставке? У руководство есть механизмы. Ему решать — убрать меня или оставить. Все в их руках», — сказал Игнашевич «РБ-Спорт».

Добавим, что «автозаводцы» выпали из топ-четверки команд, которые имеют шансы попасть в Премьер-лигу на следующий сезон.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Торпедо Москва, Сергей Игнашевич
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