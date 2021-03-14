ФНЛ - Первый дивизион 2020-2021
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«Алания» и «Оренбург» оступились, «Факел» снова победил

14 Марта 2021, 17:02,

В Первенстве ФНЛ в разгаре 30-й тур. «Алания» и «Оренбург», идущие в группе лидеров, потеряли очки в поединках против «Нефтехимика» и «Акрона» соответственно (по 1:1). «Факел» продолжает удивлять, разгром «Чертаново» (4:1) стал для бывшего аутсайдера четвертой победой кряду.

Протокол игры  
Алания 1:1 Нефтехимик
(1:0) Машуков Ислам 30'    
    58' Уридия Мераби (1:1)
Солдатенко Ростислав Багаев Алан Кокоев Батрадз   87' (Суанов Руслан (   87'   90') Кочиев Хетаг   60' Бутаев Аллон   72' (Хабалов Алан (   72') Магомедов Бутта Кобесов Давид   5'   67' (Гурциев Батраз (   67') Хугаев Алан Качмазов Сослан Машуков Ислам   54' Гиоргобиани Николай   57' (Хубулов Владимир (   57')
Запасные: Зураев Эльбрус Засеев Азамат Гогниев Руслан Созанов Арсен Кобесов Дмитрий Рашид Содик Дзахов Давид Натабашвили Георгий
Исупов Вячеслав   83' Калугин Никита Калачёв Илья   26'   44' (Агапов Илья (   44') Потапов Лев Первушин Фёдор Хубаев Давид   60' Петров Илья Галиулин Вагиз   22'   83' (Денисов Роман (   83') Клёнкин Данил   85' (Котик Артём (   85') Ширяев Максим Уридия Мераби   77' (Юшин Александр (   77' Лелюкаев Алан   90')
Запасные: Яковлев Михаил Семёнов Андрей Игоревич Малашенко Анатолий Давлатов Бобир
14 марта.
Протокол игры  
Акрон 1:1 Оренбург
(1:0) Килин Антон 12'    
    52' Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (1:1)
Волков Сергей Феррейра Херман   9'   77' (Квеквескири Даур (   77') Садыков Булат   46' (Газданов Артур (   46') Литвин Дмитрий   63' Килин Антон   90' Vsevolod Nihaev   71' (Босов Александр (   71') Пьянченко Василий   66' Чичерин Никита Чудин Иван   8'   58' (Делькин Артём (   58') Майрович Максим   90' Гираев Карим   58' (Герюгов Азнаур (   58')
Запасные: Бойцов Ефим Потапов Андрей Причиненко Станислав Баланович Сергей Жестоков Максим Колесников Даниил Гогричиани Гоча
Климович Андрей Малых Андрей Гойкович Ренато   34' Сиваков Михаил Ткачук Денис Фамейе Джоэль   73' (Палиенко Максим (   73') Миронов Алексей Воробьёв Дмитрий Дмитриевич Аюпов Тимур Прудников Николай   79' (Эктов Александр (   79'   90') Козлов Андрей
Запасные: Масловский Александр Воробьёв Илья Гошев Евгений Бреев Сергей Нойок Александр Кеняйкин Алексей Нестеров Александр Мамин Артём Скворцов Алексей Смирнов Александр
14 марта.
Протокол игры  
Факел 4:1 Чертаново
    15' Молтенинов Илья (0:1)
(1:1) Разборов Андрей 22'    
(2:1) Дмитриев Олег 49'    
(3:1) Разборов Андрей 74'    
(4:1) Яковлев Павел 86'    
Саутин Александр Зайцев Николай   77' Пейчинович Неманья Брызгалов Сергей   25' Мастерной Владислав Замалиев Наиль   89' (Коробов Дмитрий (   89') Акбашев Роман   90' (Подбельцев Александр (   90') Дмитриев Олег Никитин Андрей Владимирович   90' Разборов Андрей   76' (Мазуров Илья (   76') Максимов Максим   62' (Яковлев Павел (   62'   90')
Запасные: Дашаев Аслан Почивалин Валерий Черов Василий Седов Максим Смирнов Михаил Кортнев Дмитрий Шепилов Денис
Абаев Илья Кутин Денис   36' Алексеев Андрей Сулейманов Никита   77' (Ляхов Константин (   77') Гудков Ян Тюменцев Даниил Герчиков Леонид Пиняев Сергей Завезён Юрий   35'   79' (Лямзин Михаил (   79') Молтенинов Илья   83' (Савельев Максим (   83') Канищев Александр   29' (Надольский Александр (   29')
Запасные: Радионов Александр Молчанов Дмитрий Мелехов Александр II Левин Гаррик
14 марта.
Протокол игры  
Текстильщик 1:0 Динамо Брянск
(1:0) Машуков Хачим 81'    
Смирнов Алексей Сергеевич Горюшкин Алексей Морозов Юрий Обивалин Сергей Макушкин Алексей Катрич Анатолий Батов Максим Агеев Александр   46' (Каменщиков Дмитрий (   46') Мнацаканян Альберт   50' Машуков Хачим Бачинский Максим   47'
Запасные: Сысуев Владислав Шлёнкин Александр Семашкин Дмитрий Хусаинов Дамир Альшанский Валерий Маричев Евгений Романенко Владимир Александрович Киселёв Максим Вадимович Мосейчук Илья
Кузнецов Алексей Рухаиа Гуджа Сорокин Валерий Крючков Александр Пикатов Дмитрий Мараев Николай Дрогунов Владислав Муромский Никита Агуреев Даниил   46' (Радченко Александр (   46') Данилин Максим Алексеевич   66' (Дибиргаджиев Джамал (   66') Баранов Павел
Запасные: Вамбольт Денис Укомский Артемий Новиков Александр II Горозия Георгий
14 марта.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Алания, Оренбург, Факел
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