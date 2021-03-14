«Алания» и «Оренбург» оступились, «Факел» снова победил

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14 Марта 2021, 17:02,
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В Первенстве ФНЛ в разгаре 30-й тур. «Алания» и «Оренбург», идущие в группе лидеров, потеряли очки в поединках против «Нефтехимика» и «Акрона» соответственно (по 1:1). «Факел» продолжает удивлять, разгром «Чертаново» (4:1) стал для бывшего аутсайдера четвертой победой кряду.
Протокол игры
|Алания
|1:1
|Нефтехимик
|(1:0) Машуков Ислам 30'
|58' Уридия Мераби (1:1)
Солдатенко Ростислав • Багаев Алан • Кокоев Батрадз 87' ( Суанов Руслан ( 87' ) • 90'Кочиев Хетаг • 60'Бутаев Аллон 72' ( Хабалов Алан ( 72') • Магомедов Бутта • Кобесов Давид 5' 67' ( Гурциев Батраз ( 67') • Хугаев Алан • Качмазов Сослан • Машуков Ислам • 54'Гиоргобиани Николай 57' ( Хубулов Владимир ( 57')
Запасные: Зураев Эльбрус • Засеев Азамат • Гогниев Руслан • Созанов Арсен • Кобесов Дмитрий • Рашид Содик • Дзахов Давид • Натабашвили Георгий
Исупов Вячеслав • 83'Калугин Никита • Калачёв Илья 26' 44' ( Агапов Илья ( 44') • Потапов Лев • Первушин Фёдор • Хубаев Давид • 60'Петров Илья • Галиулин Вагиз 22' 83' ( Денисов Роман ( 83') • Клёнкин Данил 85' ( Котик Артём ( 85') • Ширяев Максим • Уридия Мераби 77' ( Юшин Александр ( 77' Лелюкаев Алан 90')
Запасные: Яковлев Михаил • Семёнов Андрей Игоревич • Малашенко Анатолий • Давлатов Бобир
14 марта.
Протокол игры
|(1:0) Килин Антон 12'
|52' Воробьёв Дмитрий Дмитриевич (1:1)
Волков Сергей • Феррейра Херман 9' 77' ( Квеквескири Даур ( 77') • Садыков Булат 46' ( Газданов Артур ( 46') • Литвин Дмитрий • 63'Килин Антон • 90'Vsevolod Nihaev 71' ( Босов Александр ( 71') • Пьянченко Василий • 66'Чичерин Никита • Чудин Иван 8' 58' ( Делькин Артём ( 58') • Майрович Максим • 90'Гираев Карим 58' ( Герюгов Азнаур ( 58')
Запасные: Бойцов Ефим • Потапов Андрей • Причиненко Станислав • Баланович Сергей • Жестоков Максим • Колесников Даниил • Гогричиани Гоча
Климович Андрей • Малых Андрей • Гойкович Ренато • 34'Сиваков Михаил • Ткачук Денис • Фамейе Джоэль 73' ( Палиенко Максим ( 73') • Миронов Алексей • Воробьёв Дмитрий Дмитриевич • Аюпов Тимур • Прудников Николай 79' ( Эктов Александр ( 79' ) • 90'Козлов Андрей
14 марта.
Протокол игры
|15' Молтенинов Илья (0:1)
|(1:1) Разборов Андрей 22'
|(2:1) Дмитриев Олег 49'
|(3:1) Разборов Андрей 74'
|(4:1) Яковлев Павел 86'
Саутин Александр • Зайцев Николай • 77'Пейчинович Неманья • Брызгалов Сергей • 25'Мастерной Владислав • Замалиев Наиль 89' ( Коробов Дмитрий ( 89') • Акбашев Роман 90' ( Подбельцев Александр ( 90') • Дмитриев Олег • Никитин Андрей Владимирович • 90'Разборов Андрей 76' ( Мазуров Илья ( 76') • Максимов Максим 62' ( Яковлев Павел ( 62' ) 90'
Запасные: Дашаев Аслан • Почивалин Валерий • Черов Василий • Седов Максим • Смирнов Михаил • Кортнев Дмитрий • Шепилов Денис
Абаев Илья • Кутин Денис • 36'Алексеев Андрей • Сулейманов Никита 77' ( Ляхов Константин ( 77') • Гудков Ян • Тюменцев Даниил • Герчиков Леонид • Пиняев Сергей • Завезён Юрий 35' 79' ( Лямзин Михаил ( 79') • Молтенинов Илья 83' ( Савельев Максим ( 83') • Канищев Александр 29' ( Надольский Александр ( 29')
Запасные: Радионов Александр • Молчанов Дмитрий • Мелехов Александр II • Левин Гаррик
14 марта.
Протокол игры
|(1:0) Машуков Хачим 81'
Смирнов Алексей Сергеевич • Горюшкин Алексей • Морозов Юрий • Обивалин Сергей • Макушкин Алексей • Катрич Анатолий • Батов Максим • Агеев Александр 46' ( Каменщиков Дмитрий ( 46') • Мнацаканян Альберт • 50'Машуков Хачим • Бачинский Максим 47'
Кузнецов Алексей • Рухаиа Гуджа • Сорокин Валерий • Крючков Александр • Пикатов Дмитрий • Мараев Николай • Дрогунов Владислав • Муромский Никита • Агуреев Даниил 46' ( Радченко Александр ( 46') • Данилин Максим Алексеевич 66' ( Дибиргаджиев Джамал ( 66') • Баранов Павел
Запасные: Вамбольт Денис • Укомский Артемий • Новиков Александр II • Горозия Георгий
14 марта.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Алания, Оренбург, Факел